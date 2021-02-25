Австрия планирует выдать России арестованного экс-чиновника Минкультуры Мазо

Бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо в Австрии отправили под стражу для дальнейшей выдачи России. Однако адвокаты настаивают, что его нельзя транспортировать по медицинским причинам.

«Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции»,— сообщили ТАСС вице-председатель Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн.

Она также рассказала, что 23 февраля суд получил запрос от защиты экс-чиновника, которые просят освободить его из-под стражи. «Он (адвокат.— “Ъ”) утверждает, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать»,— сказала госпожа Зальцборн. Теперь экспертизу должен провести независимый эксперт.

В России Борис Мазо обвиняется в хищении 450 млн руб. путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. По версии следствия, махинации были совершены преступным сообществом, в которое также входил бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

Подробности — в материале “Ъ” «Борису Мазо приоткрыли дорогу в Россию».