В Ярославской области заканчивается перепись диких животных

В Ярославской области заканчивается полевой этап зимнего маршрутного учета охотничьих животных, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В сообщении отмечается, что в рамках зимней переписи животных участвовали 300 специалистов - государственные охотничьи инспекторы, охотоведы, егеря и опытные охотники. Они провели обследование около 8 тыс. км в охотничьих угодьях региона.

По данным департамента, в 2021 году зимний маршрутный учет ведется с 1 января и будет продолжаться до конца февраля. Подобная перепись организуется каждый год. Она необходима для сбора данных о численности обитающих в Ярославской области зверей и птиц, а также о местах их обитания.

По словам участвующего в переписи государственного охотничьего инспектора из Ярославского района Михаила Пискунова, работа по учету следов диких животных проводится в два дня.

«В первый день производится так называемая затирка следов. Мы, проходя по маршруту, засыпаем или затираем снегом все пересекаемые следы охотничьих зверей, чтобы на следующий день отмечать только "свежие", вновь появившиеся следы. Во второй день уже непосредственно идет учет следов. Проходя по маршруту, учетчик отмечает в записях суточные следы, пересекающие маршрут, их направление и виды зверей, оставивших данные следы»,— рассказал господин Пискунов, уточнив, что учет птиц проводится на маршруте дважды: в день затирки и в день учета следов.

В департаменте пояснили, что после завершения полевого этапа, будет произведен расчет численности животных по каждому охотничьему угодью региона. Итоги зимнего маршрутного учета охотничьих животных будут подведены в апреле 2021 года.

«В дальнейшем на основе этих данных будут формироваться квоты добычи лосей, оленей, а также иных видов животных на сезон охоты 2021 – 2022 годов»,— отметили в департаменте.

По данным департамента, в 2020 году в лесах Ярославской области было отмечено увеличение численности большинства видов охотничьих животных. Сейчас популяция лосей составляет около 22 тыс. особей, благородных оленей – около 600, пятнистых оленей – более 650, кабанов – 781 особь. Самыми многочисленными среди учтенных пушных зверей считаются белки, их зарегистрировано около 27 тыс. особей. На территории региона обитают около 20 тыс. зайцев, 3.5 тыс. куниц, 1.5 тыс. хорей, 167 волков и 155 рысей.

Дарья Сабаева