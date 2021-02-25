Генпрокуратура ФРГ обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой

Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина ФРГ Йенса Ф. в шпионаже в пользу России. По данным ведомства, в 2017 году он передал данные о помещениях Бундестага сотруднику посольства России в Берлине, который также был сотрудником ГРУ.

«С конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о помещениях Бундестага Германии российским спецслужбам. Он подготовил носитель с PDF-файлами и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который является штатным сотрудником российской военной разведки ГРУ»,— сообщает Генпрокуратура ФРГ.

По данным ведомства, Йенс Ф. работал в компании, которая проводила проверку электронных устройств в помещениях Бундестага, и получил доступ к файлам с планами этих помещений.