ФСИН сообщила о возбуждении девяти дел после проверки колоний Иркутской области

По материалам, собранным сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний России в ходе проверки колоний и следственных изоляторов Иркутской области, возбуждено девять уголовных дел, сообщила пресс-служба ФСИН.

Оперативное сопровождение этих дел осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН. В числе фигурантов как сотрудники системы исполнения наказаний Иркутской области, так и подозреваемые, обвиняемые и осужденные. «Кроме того, представители ФСИН выявили десятерых осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных»,— говорится в сообщении ведомства. В отношении них ведутся проверочные мероприятия. Также ведется прием по личным вопросам в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. Осмотр на выявление возможных телесных повреждений ведут врачи.

Напомним, 18 января для проверки работы регионального управления ФСИН из-за большого количества жалоб, которые поступали на работу учреждений исполнения наказаний, приехала комиссия из Москвы. Руководители СИЗО-1 и ИК-6 были отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. На прошлой неделе начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев был уволен «по отрицательным мотивам».

Сообщалось, что в одной из камер следственного изолятора сексуальному насилию подвергся 29-летний осужденный. Его доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело и задержан старший уполномоченный оперативного отдела СИЗО-1.

Екатерина Еременко, Иркутск