Задержан вице-премьер Башкирии Борис Беляев

Как стало известно “Ъ” из информированных источников, сегодня, 25 февраля, был задержан вице-премьер Башкирии, министр ЖКХ Борис Беляев. Его задержание связывают с расследованием уголовного дела по обвинению министра строительства республики Рамзиля Кучарбаева в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. В то время господин Кучарбаев работал начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС), которое выступало госзаказчиком объекта а администрацию Кумертау с 2010 по 2019 год возглавлял Борис Беляев.

Рамзиль Кучарбаев был задержан 1 февраля. На следующий день Кировский районный суд заключил чиновника под стражу до 1 апреля. Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест.

В пресс-службе МинЖКХ Башкирии информацию о задержании не подтвердили: «По нашим данным, министр сегодня утром уехал в Альшевский район».

В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ сообщили, что не обладают информацией о задержании вице-премьера.

Мобильный телефон Бориса Беляева «временно недоступен».

Влада Шипилова, Уфа