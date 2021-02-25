Петербургские полицейские задержали троих лжекоммунальщиков

Трое мошенников, проникавших в квартиры пожилых людей под видом сотрудников коммунальных служб, задержаны в Санкт-Петербурге. У них изъяты поддельные документы и банкноты старого образца.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу. По версии следствия, трое мошенников, два мужчины и женщина, под предлогом проверки счетчиков проникли домой к 94-летнему петербуржцу и похитили 10 тысяч рублей. Деньги пропали из шкафа в спальне. Мошенников удалось задержать.

У задержанных нашли похожие на удостоверения документы, бланки и буклеты управляющих компаний, а также монеты и банкноты устаревшего образца. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

Ранее в Петербурге задержали руководителей фейкового интернет-магазина антисептиков.