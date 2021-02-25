Компания «Сойтэкс» заявила о намерении обанкротить «Новокузнецкий хладокомбинат»

Московское ООО «Сойтэкс» объявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Новокузнецкий хладокомбинат» (зарегистрировано в Республике Алтай, производственная площадка расположена в Новокузнецке Кемеровской области), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Кредитор ссылается на неисполнение должником обязательств, подтвержденных решением московского арбитража от 15 декабря 2020 года.

Согласно ему, с хладокомбината было взыскано 4,05 млн руб. основного долга, 1,5 млн пени и судебных расходов.

Задолженность возникла из-за неполной оплаты новокузнецким предприятием поставок молочных продуктов московской фирмой.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчик не оспорил это судебное решение, и 1 февраля 2021 года по нему был выдан исполнительный лист. Однако, заявления о признании должника банкротом в картотеке пока не зарегистрировано.

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» входит в состав «НК-групп» новокузнецкого предпринимателя Артема Бачурина. В 2019 году выручка предприятия составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 28 млн руб. В группу входит также ООО «Кемеровский хладокомбинат» (0,61 млрд руб. выручки и 8 млн руб. чистой прибыли в 2019 году). В 2016 году в арбитраже Республики Алтай рассматривалось заявление о признании «Новокузнецкого хладокомбината» банкротом, но было отклонено в связи с погашением ответчиком долга.

Игорь Лавренков, Кемерово