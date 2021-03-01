Ханами

Японцы сравнивают праздник с жизнью — прекрасной, но такой же скоротечной — цветение сакуры длится всего семь дней. На юге, на Окинаве, деревья зацветают уже в феврале, вместе с наступлением весны праздник перемещается в центр страны: в Токио это обычно конец марта, в Киото — начало апреля, в начале мая цветение завершается на севере, на острове Хоккайдо. Вся страна в это время стекается в парки, раскладывает на траве подстилки, запасается рисовыми пирожками, а также сакэ или пивом и наблюдает. Трудоголики (а это все японские служащие без исключения) стараются выкроить для этого специальное время и даже берут отпуск на работе. Быстротечность этого потрясающего по красоте зрелища дает японцам повод любоваться им не только днем, но и ночью: для этого цветущие деревья подсвечивают или просто зажигают под ними бумажные фонари.

В Токио любят наблюдать ханами в парке Уэно и Синдзюку-геэн — в последнем растут как ранние, так и поздние сорта сакуры, поэтому и праздник может длиться чуть дольше. В Киото размышлениям о красоте и мимолетности всего сущего популярно предаваться, прогуливаясь по «Философской тропе», или Тэцугаку-но-мити. Дорога, которая в это время превращается в цветочный тоннель, проходит вдоль канала поблизости от старинных храмов. Это любимый маршрут профессора Киотского университета Нисиды Икутаро, который благодаря ему и стал туристической достопримечательностью. Последний шанс застать все это розовое цветущее великолепие существует в начале мая: в Саппоро на острове Хоккайдо ханами можно наблюдать в парках Маруяма, Одори и Моэрэнума.

Чтобы продлить себе удовольствие и наблюдать ханами как можно дольше, некоторые японцы перемещаются по стране с севера на юг, собираясь в организованные туристические группы. Внутренний туризм тут в принципе очень популярен вне зависимости от времени года. Стайки путешественников в одинаковых панамах (чтобы не отбиться от своих) встречаются в самых разных местах: от музеев современного искусства до рыбацких деревень и природных парков.

Три знаменитых пейзажа Японии

Считается, что этот список был составлен философом Хаяси Радзану в 1643 году, и до сих пор «самые прекрасные во всей стране виды» пользуются неизменным успехом у обожающих созерцать природные красоты островитян, а также у многочисленных турагентств, специализирующихся на поездках внутри страны. К «Трем знаменитым пейзажам» относятся залив Мацусима в префектуре Мияги, песчаная коса Аманохасидатэ в префектуре Киото и остров Ицукусима, известный также как Миядзима в префектуре Хиросима.

Фото: K. Mishina

Плывущие ворота на Миядзиме, или «острове Храма», как его обычно называют,— неофициальный символ Японии и самый открыточный ее вид. Где-то, когда-то хотя бы однажды эту картинку видел каждый. Вживую остров производит еще большее впечатление. Синтоистские ворота-тории, самые большие в Японии, построены по традиции перед храмом, а так как само святилище VI века стоит на сваях и как бы плывет по воде во время прилива, то и ворота сконструированы по тому же принципу. Сегодня во время прилива можно проплыть через них на лодке — так, как это веками делали паломники, или, дождавшись отлива, пройти сквозь ворота пешком. В древности весь остров считался священным местом, его главный храм построен в честь трех дочерей синтоистского бога Сусаноо, которые считались покровительницами императорской семьи, мореплавателей и защитницами всей Японии в целом. Ворота-тории перед храмом символизируют границу между живыми и мертвыми, вода, которой он окружен, говорит о чистоте и неприкосновенности. Когда-то на остров не допускались женщины и люди, принадлежащие к низким сословиям — эти времена, конечно, в прошлом, но священную чистоту острова по-прежнему охраняют. Кроме того, на острове не вырубают деревьев, так как, согласно синтоизму, природа божественна.

«Мост в небеса» — так переводится название песчаной косы Аманохасидатэ, еще одного из трех знаменитых видов. Чтобы уловить мысль японцев, нужно встать на специальный мостик на смотровой площадке, расставить ноги, нагнуться и увидеть косу вниз головой. В этом положении коса выглядит, как заявлено — мостом посреди неба. Фотографирование рассматривающих косу не менее популярно, чем сама достопримечательность. Песчаную косу принято проходить пешком, наслаждаясь природными контрастами, которые создают синее море, желтый песок, голубое небо и зеленые сосны. Последние здесь обладают уникальными формами и даже именами собственными, такими, например, как Накаеси мацу («Дружелюбная сосна») или Тиэ-но мацу («Сосна мудрости»).

Путешественнику, добравшемуся до третьего канонического японского пейзажа — залива Мацусима, расположенного в префектуре Мияги на острове Хонсю, останется только повторить за поэтом Басе его знаменитое хокку:

Мацусима ах!

Ах, Мацусима, ах!

Мацусима, ах!

Басе был настолько потрясен увиденным, что лишился дара речи. Мацусима означает «сосновые острова», всего их более двух сотен. Крошечные островки разбросаны по всему заливу, некоторые из них имеют названия — по форме, которую они напоминают, а какие-то остаются безымянными. Любоваться причудливыми, поросшими соснами островками можно с прогулочного корабля, который катает туристов по заливу. Или с четырех обзорных площадок, которые тоже имеют свои названия: Сокан, что означает «Великолепный вид», Юкан — «Очаровывающий вид», Рэйкан — «Прекрасный вид» — и Икан, то есть «Большой вид». Кроме того, на Мацусиме существуют специальные места для «любования рябью на море», или для «любования Луной», которые находятся неподалеку от чайного домика XVII века, и самый известный в этой части страны буддистский храм Дзуйгандзи.

Фудзи-сан

Фото: bewkaman

Более символичной, чем три знаменитых пейзажа, для японцев является только священная гора Фудзи. Турист-иностранец может подумать, что виды горы слишком уж известные, обнаружив, тем самым, полное непонимание японского менталитета. Фудзи-сан, как её называют японцы,— образец гармонии, и созерцать эти симметричные, идеальные линии можно бесконечно, в умиротворении размышляя о совершенстве и красоте. Кацусика Хокусай, знаменитый художник, гравер и иллюстратор периода Эдо, живший на рубеже XVIII и XIX веков, написал сотни видов Фудзи (среди них знаменитые пейзажные гравюры «36 видов горы Фудзи» и «100 видов горы Фудзи»), однако, вынужден был признать, что так и не смог передать все её великолепие. Религиозные японцы хотя бы раз в жизни должны совершить восхождение на Фудзи, которое возможно только с начала июля по начало сентября. Но и издалека увидеть гору полностью — уже большая удача. Вершина Фудзи видна только в ясную погоду и лучше всего — рано утром, пока ее не скрыли облака.

Евгения Медведева, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, станет послом олимпийской сборной России на Играх в Токио-2021 и этим же летом в Японии исполнит роль Сейлор Мун в ледовом шоу Sailor Moon Prism on Ice «Впервые я оказалась в Японии в 2011 году на соревнованиях в финале Гран-при. Поездка была рабочая: самолет, гостиница, соревнования, самолет. Тогда я не успела ничего увидеть, а вот следующий визит в Японию был уже намного лучше. Юниорское шоу Dream on ice проходило в городе Ниигата, там я впервые показала номер «Сейлор-Мун», и у меня появилась возможность познакомиться со страной. Каждый, кто едет в Японию, ждет чего-то чудесного. И это правильно, потому что Япония — определенно другая планета. Совершенно потрясающее зрелище — гора Фудзи. Великий старинный вулкан, нереальной красоты пейзаж и сама гора — не зря она является символом Японии. Путешествуя по Японии на скоростных поездах, мы с ребятами видели ее из окна и очень много раз собирались съездить именно к подножию Фудзиямы. Правда, как только мы собирались, на следующий день наступала плохая погода. А к Фудзияме надо ехать, когда солнечно и ясно, чтобы увидеть всю ее красоту. Можно бесконечно смотреть на цветущую сакуру — это что-то совершенно фантастическое. Японцы даже свою жизнь считают не как мы, стандартными годами, а цветениями сакуры. «Я прожил 25 цветений сакуры» — некоторые мне так и говорили».