«Процесс создания кино перевернулся с ног на голову»

На платформе Apple TV+ (а также в избранных кинотеатрах) выходит документальный фильм «Билли Айлиш: Слегка размытый мир». Это двухчасовой анализ феномена молодой артистки, принадлежащей поколению Z. Специально для «Коммерсантъ Стиль» журналист и тоже представитель поколения Z Дмитрий Барченков обсудил ленту, проблему «отцов и детей», а также «слегка размытый» пандемией мир с режиссером картины Ар Джей Катлером.

Режиссер Ар Джей Катлер

Путешествие от дебютного сингла и копания в собственной голове до философского переосмысления пути и места в жизни и мире. Больше тысячи часов отснятого материала. Больше пяти часов домашних архивов семьи Билли Айлиш. Это все в фильме про обладательницу пяти премий «Грэмми» и любимицу миллионов постарался уместить Ар Джей Катлер, автор более десятка документальных работ (в том числе и нашумевшего «Сентябрьского номера» о процессе подготовки Vogue за сентябрь 2007 года, журнала, который закрепил за собой статус самого объемного глянцевого издания в истории), режиссер игровой ленты «Если я останусь» с Хлоей Грейс Морец, а также продюсер важного для современной американской культуры сериала «Нэшвилл». Катлеру почти шестьдесят лет, но именно он взялся за документирование жизни зумерки Айлиш.

Фото: East News

— Вы — человек с огромным бэкграундом и внушительным авторским опытом. Почему вы решились снимать документальный фильм о пусть и очень популярной, но все же и очень молодой исполнительнице?

— Первоначально был запрос со стороны Билли. Она пригласила меня к себе домой поговорить о создании документального кино. Там я довольно близко познакомился с ней самой, а также с ее братом Финнеасом и родителями Мэгги и Патриком. И мне они показались очень приятными. Сразу стоит сказать, что никакого байопика не планировалось, наш фильм — это история года из ее жизни. И это, кстати, особенно меня привлекло. Согласитесь, даже звучит очень кинематографично!

— У людей старшего возраста в нашей стране зачастую принято «хейтить» молодых, не воспринимать их всерьез в силу возраста. Например, я довольно часто занимаюсь активистской работой, пишу тексты о моем поколении и почти всегда встречаю сопротивление от «старожилов» культурной повестки. Вы как автор фильма про совсем молодую исполнительницу считаете, что нужно прислушиваться к молодым?

— Интересно, но я, когда делал «Слегка размытый мир», об этой проблеме даже не задумывался. Билли, как по мне, большая и очень важная артистка. Ее любят миллионы ваших ровесников, и этим Билли делает наш мир лучше. И мне кажется, ее творчество должно быть близким людям любого возраста. Хотя она сама никогда не призывает любить ее музыку, что, думаю, тоже очень важно. Я же здесь не для того, чтобы делать мир лучше, что удается ей, а просто чтобы рассказать историю Билли Айлиш. И облечь сюжет в крутую кинематографическую форму, конечно.

Фото: Apple TV+

— То есть, будучи в США, вы не видите проблемы «пропасти между поколениями», так называемой проблемы «отцов и детей», которая у нас сейчас крайне обострилась?

— Мне почти шестьдесят лет, и я снимаю фильм про Билли Айлиш. Кажется, это уже ответ на ваш вопрос. Опыт работы над этой картиной для меня проблемы не выявил.

— При этом в «Слегка размытом мире» все-таки должное внимание уделяется теме семьи. Вы делите фильм на две части. И очевидно, что во второй — центральной темой становится не творчество или работа Билли, а семейные отношения…

— Ой, это безумно интересное наблюдение. Мне действительно было крайне важно показать семейную динамику. «Слегка размытый мир» — это, с одной стороны, личная семейная история, а с другой — история взросления девушки, воспитательный роман большой артистки. Для обеих составляющих взаимоотношения в семье имеют фундаментальное значение. Каждый свой трек Билли пишет вместе с братом, вместе с родителями проходила и продолжает проходить довольно непростое взросление (не стоит забывать, что весь мир на нее давит). И меня, кстати, по-настоящему удивило то, что модель воспитания, которую Мэгги и Патрик выбрали для своих детей (ни Билли, ни Финнеас не посещали школу, родители их обучали самостоятельно.— «Коммерсантъ Стиль»), действительно работает, действительно рождает потрясающих артистов. Не уверен, что это будет применимо ко всем детям, но пример Билли и Финнеаса в какой-то степени поражает, скажите!

Фото: East News

— Вообще, строчки «мир слегка размыт, или это что-то с моими глазами» (текст из трека Ilomilo Билли Айлиш, которые и послужили названием фильма.— «Коммерсантъ Стиль») хорошо описывают мироощущение их семьи, несколько иное, чем у большинства. И любопытно, что все больше родителей выбирают нестандартные пути образования, а среди моих ровесников очень много, таких же как Билли и Финнеас, талантливых и уже даже успешных. Этот очень точный выбор названия был случайным?

— Забавно, но мы довольно долго не могли выбрать заголовок к фильму. Я был уверен, что нужно искать среди песен Билли: или внутри текстов, или из названий. Причем, было еще одно важное условие — резонирование не только с лентой в целом, но и с темами, которые мы в ней поднимаем. К сожалению, не помню, что еще выдвигалось на обсуждение, но «Слегка размытый мир» был спонтанной идеей Билли. Действительно, очень точной. Ее предложение мне тут же понравилось. И я не смог придумать лучше.

Фото: East News

— А еще наш мир стал более размытым, шатким, конечно, из-за пандемии. Как она повлияла на вас и вашу работу?

— Я завершал работу ровно в той комнате, в которой вы меня сейчас видите. Значительная часть постпродакшна велась отсюда. Все потому, что во время него меня застал COVID-19, и мне пришлось закрыться дома уже после локдауна. И ремарки моим коллегам я наговаривал прямо в этот микрофон (показывает на микрофон, в который говорит.— «Коммерсантъ Стиль»). Зрители будут знакомиться с фильмом в основном из дома. Я не смог представить его на фестивале «Сандэнс» (один из главных американских кинофестивалей независимого кино, который проводится в январе в городе Парк-Сити, штат Юта.— «Коммерсантъ Стиль»), не смогу присутствовать на ограниченных показах, не смогу посмотреть, как принимают его зрители по всему миру. Нетрудно увидеть, что процесс создания и переживания кино перевернулся с ног на голову. Но, к счастью, есть и хорошая новость — люди еще раз доказали, что умеют приспосабливаться. Мы когда-то смогли добыть огонь, изобрести колесо, научиться снимать фильмы, черт возьми. А сейчас смогли научиться снимать фильмы и в таких условиях.

— Напоследок не поделитесь, какой из эпизодов фильма вы как режиссер и сценарист считаете самым важным, ключевым для понимания феномена Билли? Или просто дорогим для вас? Меня, например, жутко растрогала история с ее фанатской любовью к Джастину Биберу…

— Я, конечно же, скажу, что все части картины важны одинаково, это неделимое целое. Но, правда, есть один момент, эпизод, в котором, как в призме, отражается, преломляется весь фильм одновременно. Это финал. В нем Билли едет в машине и произносит фразу с одной очень простой истиной, которую мы, увы, часто забываем: жизнь прекрасна! Мой фильм — большое путешествие ради этого очень светлого момента.

Беседовал Дмитрий Барченков