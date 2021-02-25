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Фото: LIME

LIME выпустили линейку бесшовной повседневной одежды

LIME запустили специальную линейку под говорящим названием Second Skin. В нее вошли облегающие бесшовные топы, боди, леггинсы и комбинезоны с модной цветовой палитрой от молочного, до шалфейного и акцентного коричневого. Монохромные образы приобретают визуальную глубину, благодаря фактурам. Дополнить бесшовные модели для максимального комфорта можно актуальными джогерами и оверсайз-худи.

Фото: LIME

Для создания моделей Second Skin было выбрано трикотажное полотно Functional Rib из мягкого многофиламентного полиамида с высоким содержанием эластана (8%). Благодаря составу, изделия плотно прилегают и обеспечивают комфортный уровень поддержки без утягивающего компрессионного эффекта. Выбор многофиламентных нитей, состоящих из волокон бесконечной длины, увеличивает износоустойчивость моделей: функциональный материал легко переживает многократные стирки, не растягивается и не закатывается. А лицевая поверхность с текстурой в рубчик и использование бесшовной технологии создают тот самый эффект «второй кожи».

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