В Башкирии утвердили штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним

Депутаты Курултая Башкирии сегодня приняли поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил продажи безалкогольных тонизирующих напитков. В ноябре депутаты изменили законодательство, запретив продажу энергетиков несовершеннолетним и реализацию этих напитков на территории школ, больниц, детских лагерей и спортивных учреждений.

Новыми поправками, разработанными фракцией ЛДПР, устанавливаются штрафы за незаконную продажу в размере от 3 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 30 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 150 до 200 тыс. руб. для юридических лиц. Законопроект был принят большинством голосов: «за» проголосовали 85 депутатов, 18 — не голосовали.

Дарья Кучеренко