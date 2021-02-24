На Кубани суточный прирост заболевших COVID-19 опустился до минимумов ноября 2020 года

По данным на 24 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это минимальный показатель с 14 ноября 2020 года.

Общее количество заболевших составило 37 815 человек. Продолжают лечение 3881 заразившийся: 1128 человек остаются в стационаре, на дому лечатся 2753 жителя. Выздоровели и выписаны 32 065 человек, в т.ч. 229 – за последние сутки. Кроме того, 75 заболевшиз находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, два человека – на ЭКМО, уточняют в минздраве Кубани.

По данным оперативного штаба региона, среди новых больных 63 мужчины и 93 женщины, в том числе, семь детей. Больше всего заразившихся выявили в Краснодаре (62), Армавире (11) и Сочи (10). Кроме того, по шесть заболевших выявили Геленджике и Щербиновском районе, пять случаев зафиксировано в Красноармейском районе, по четыре – в Кавказском, Крыловском, Мостовском районах.

По трое заразившихся – в Туапсинском, Динском, Калининском, Староминском, Тбилисском, Новокубанском, Крымском районах. В Анапе, Белореченском, Ейском, Славянском, Темрюкском, Тихорецком районах стал больше на два пациента. По одному заболевшему также выявили в Апшеронском, Отрадненском, Успенском, Белоглинском районах.

Показатель заболеваемости в крае составил 663,5 случая на 100 тыс. жителей. Лабораториями региона проведено 2 503 992 исследования.

В Адыгее за сутки выявили 16 больных коронавирусом. С начала пандемии общее количество заразившихся достигло 13 743 человек. В активной фазе лечения находится 1540 заболевших, выписаны 12 059.

Всего в России за последние сутки выявлено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах. В Москве зарегистрировано 1417 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 909, в Подмосковье – 695. Наименьшее число новых больных выявлено в НАО (4), на Чукотке и в ЕАО (по 3).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 23 февраля, в Краснодарском крае выявили 157 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных диагнозов составило 37 659. Продолжали лечение 3969 человек, выздоровели и выписаны 31 836, в т.ч. 250 – за минувшие сутки. За сутки в регионе умерло 16 человек.

Алексей Белянин