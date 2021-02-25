Закупка по созданию выставочных площадей в пакгаузах не состоялась

Признан не состоявшимся запрос предложений АНО «Центр-800» на выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия «Металлические конструкции павильонов Центрального здания Всероссийских выставок 1882 и 1896 годов». Соответствующий протокол опубликован на электронной торговой площадке «Фабрикант». Заказчик предлагал начальную цену в размере 660 млн руб. за выполнение комплекса работ, однако ни один из участников не откликнулся.

Сохранение исторических пакгаузов на Стрелке предполагает их реставрацию и приспособление под современные выставочные, музейные и образовательные пространства, рассчитанные на 700 посетителей. В двух-трехэтажных сооружениях из стекла и металла планируется разместить актовые и выставочные залы, подсобные и инженерные помещения, гардеробы, буфеты, конференц-зал на 608 мест, санузлы и аппаратные.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Приволжье” «Искусство требует средств».

Иван Сергеев