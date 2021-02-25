Голикова поручила проверить эффективность вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированных

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила рассмотреть вопрос об организации исследования эффективности вакцинации от коронавируса для ВИЧ-инфицированных. Поручение содержится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ»,— сказано в протоколе (цитата по «РИА Новости»). Срок исполнения поручения — до 1 января 2022 года.

Ранее аналитики проекта «Если быть точным» представили рейтинг российских регионов по ситуации с ВИЧ. Самыми проблемными оказались Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым. Всего в стране насчитывается 1 097 182 человека с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Подробнее о рейтинге — в материале “Ъ” «ВИЧ-парад».