«Работа.ру»: большинство россиян хотели бы получать пенсию от работодателя

Подавляющее большинство россиян (84%) желают получают дополнительную корпоративную пенсию от своих работодателей, показал опрос сервиса «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. В феврале прошлого года таких людей было 78%.

В исследовании приняли участие 3,5 тыс. человек. Результаты опроса приводит РБК.

Корпоративные пенсионные программы практикуются в некоторых компаниях как часть социального пакета. Они предполагают обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя — взносы делают оба.

Более трети опрошенных хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тыс. руб. в месяц. Больше всего в корпоративной пенсии заинтересованы люди в возрасте от 36 до 55 лет — 85%. Однако и среди молодежи от 18 до 25 лет этот процент высокий — 81%. Меньше всего доверяют корпоративным пенсионным программам люди от 55 лет. Эксперты объясняют это тем, что они опасаются не успеть сделать накопления до завершения карьеры.

Среди опрошенных только 3% являются участниками корпоративных пенсионных программ. Знают о таких программах 16% россиян, 18% о них слышали. Наиболее информированы люди старше 56 лет, наименее — молодежь 18–25 лет.

1 февраля правительство по поручению президента Владимира Путина подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Их пенсии не индексируются с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Напомним, в соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год» в установленном законом порядке.