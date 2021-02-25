5 млн штраф или пять лет тюрьмы — это возвращает нас к старой доброй советской статье УК. В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Если законопроект примут, подобное деяние будет приравниваться к реабилитации нацизма. Поводом для разработки такого документа стал соответствующий судебный процесс по делу Алексея Навального. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что такие действия возвращают нынешнюю Россию в советские времена.

Можно было бы не придавать особого значения — не первый запретительный закон и явно не последний. У наших людей, наверное, при желании можно найти немало отрицательных качеств, однако как-то не наблюдалось, чтобы кто-нибудь постоянно оскорблял или клеветал на ветеранов. Но есть интернет, и там находятся такие пользователи, что позволяют себе писать всякое. Тем не менее, новый закон имеет очень важное и даже, можно сказать, поворотное значение. Согласно формулировкам авторов, предусматривается ответственность за «унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества». То есть документ имеет более широкое толкование, чем физическое оскорбление конкретного лица — речь идет о проблеме в целом.

Например, он вполне может поставить точку в исторических спорах: Сталин выиграл войну или допустил катастрофические просчеты, что привели к гибели людей, насколько жертвы были оправданы. И как можно назвать того командира, тоже ветерана, который отправил людей на верную смерть. Во всем этом можно увидеть оскорбление памяти павших. Понятно, что сейчас лучше молчать, чем говорить, потому что в суд всегда придет «правильный эксперт», который подтвердит, что факт клеветы налицо. И доказывай потом, что пытался на исторические темы дискутировать.

Проблема еще и в том, что в современной России, в отличие от советских времен, нет четких критериев, что можно говорить, а что нет. Мы столкнулись с попыткой регулировать нормы морали посредством уголовных статей. Если раньше клеветники на ветеранов больше подвергались моральному осуждению, то теперь это уголовка. Следователи и судьи превращаются в философов, историков, которые теперь могут трактовать высокие материи.

За оскорбление чувств верующих у нас статья уже есть, власть тоже не может быть поругаема, вот и ветераны теперь — тоже очень опасная тема.

На очереди российский народ — на него тоже нельзя клеветать и оскорблять. Все это в совокупности возвращает нас к старой доброй советской статье 190 пункт 1: «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Эта статья воссоздается по кирпичикам.

Нынешняя Россия в целом – это ответственная власть, которая противостоит внешним вызовам. Она опирается на духовность и героическое прошлое. А клеветники — это враги, которые должны понимать неотвратимость наказания за свои деяния. Это устои, их обсуждать нельзя. А что же можно? Пожалуйста — загнивающий Запад, мелкие чиновники-бюрократы, памятник Дзержинскому, Александру Невскому или фонтан, социальные проблемы. Вот поле для дискуссии. Что ж, тоже немало. Но, опять же, власть должна подавать пример, чтобы с духовностью и уважением к прошлому, чтобы все выглядело без сучка и задоринки. А то электорат начнет сомневаться в искренности намерений.