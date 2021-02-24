В России второй день подряд выявили менее 12 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 11 749 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне впервые с начала октября выявили менее 12 тыс. заразившихся — 11 823 (–0,63%). Общее число заразившихся достигло 4 200 902.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1417 (всего за время пандемии 972 172);

Санкт-Петербург — 909 (363 429);

Московская область — 695 (211 789);

Нижегородская область — 397 (95 007);

Ростовская область — 304 (71 883).

Умерли за последние сутки 383 человека (накануне — 417; –8,15%), всего за время пандемии — 84 430. Выздоровели 12 218 человек, всего — 3 751 562.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 43 человека (всего 14 874);

Санкт-Петербург — 37 (10 912);

Московская область — 25 (4538);

Краснодарский край — 15 (1869);

Воронежская область — 14 (1877).

В мире за время пандемии коронавирусом заразились 112,1 млн человек. Больше всего заразившихся выявили в США (28,2 млн), Индии (11 млн), Бразилии (10,2 млн) и Великобритании (4,1 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место.

Как выяснил “Ъ”, за время пандемии в России выросло число людей с тревожными и депрессивными расстройствами — в разных регионах России от 10% до 30%. Россияне жалуются на страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус вызвал коронапсихоз».