ВОЗ зафиксировала снижение смертности от COVID-19 за неделю на 20%

Количество умерших от коронавируса в мире за неделю с 15 по 21 февраля снизилось на 20%, сообщается в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За это время было зарегистрировано 66 359 смертельных случаев. Заразились за прошедшую неделю 2 457 026 человек, что на 11% меньше, чем неделей ранее.

Небольшой рост заболеваемости был зафиксирован только в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья — на 2% и 7%. Смертность снизилась во всем мире, за исключением западной части Тихого океана.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 111,4 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 2,47 млн. Больше всего заболевших в США (27,8 млн), Индии (11 млн), Бразилии (10,2 млн) и России (4,2 млн).

Эксперты ВОЗ сейчас изучают причины возникновения пандемии. Для этого они несколько недель находились в китайском Ухане. Специалисты не нашли подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».