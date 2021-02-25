Сальдо внешней торговли Сибири в 2020 году снизилось на 20%

Положительное сальдо внешней торговли регионов Сибирского федерального округа (СФО) в 2020 году составило $21,2 млрд, сократившись относительно 2019 года на 20,3%, следует из материалов Сибирского таможенного управления.

Экспорт из СФО в 2020 году составил $30,6 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее. Импорт сократился на 4,3%, до $9,2 млрд.

«На импорт из СФО пандемия оказала меньшее влияние, чем на экспорт. Сыграло роль решение Евразийской экономической комиссии, которая установила перечень товаров критического импорта, на которые до 30 июня 2020 года не было импортной пошлины и они ввозились в значительных объемах», — сообщил в четверг журналистам начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов. По его словам, решение касалось ввоза медицинских изделий, детского питания, лука, стручкового перца и др. товаров.

В 2020 году Сибирь торговала с 156 странами, больше всего с: Китаем, Нидерландами, Республикой Корее, Казахстаном и др.

Дарья Решетникова