Россия призвала ОБСЕ предотвратить подготовку Киевом «военной авантюры» в Донбассе

Россия призывает зарубежных партнеров предотвратить подготовку Киевом «возможной военной авантюры» в Донбассе, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, это подтвердит намерение добиться мира на Украине.

«Будет правильно, если зарубежные коллеги задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти и армии к новой возможной военной авантюре. Это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности»,— заявил господин Гаврилов на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (цитата по ТАСС).

При этом он заявил, что западные партнеры Киева не стремятся содействовать реальному прекращению конфликта, а «фактически дают Киеву "зеленый свет" на совершение военных преступлений на востоке Украины», подстрекают к насилию, тренируют украинскую армию и «накачивают» ее оружием и техникой.

«Киевские власти на деле показывают, что Минские договоренности по урегулированию конфликта являются для них не более, чем "клочком бумаги". И все это — с молчаливого согласия западных кураторов»,— заявил Константин Гаврилов.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. По данным ООН, его жертвами стали около 13 тыс. человек. Переговоры по урегулированию конфликта ведет трехсторонняя контактная группа. В начале февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть пять сценариев урегулирования конфликта в Донбассе.

О попытках урегулирования ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».