Офис генсека ООН анонсировал первую с 2017 года встречу по Кипру в формате «5+1»

В Женеве 27–29 апреля может пройти первая с 2017 года неформальная встреча по Кипру в формате «5+1», сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, цель встречи — определить, есть ли у сторон точки соприкосновения для переговоров о долгосрочном решении проблема Кипра.

«Вслед за консультациями, которые от имени генерального секретаря… вела в течение последних нескольких месяцев госпожа Джейн Холл Лют (спецпосланник генсека ООН по кипрскому вопросу.— “Ъ”), генеральный секретарь намеревается созвать неофициальную встречу по кипрскому вопросу в формате "5+1" в Женеве 27–29 апреля»,— говорится в заявлении представителя генсека ООН.

Формат «5+1» предусматривает участие лидеров греческой и турецкой общин острова, глав министерств иностранных дел Великобритании, Греции и Турции, а также лично генсека ООН.

С 1974 года Кипр остается разделенным на две части, на которых проживают греческая и турецкая общины. Этот раздел — результат военного вторжения Турции, которое, в свою очередь, было спровоцировано государственным переворотом на Кипре сторонников присоединения острова к Греции. В 1983 году турки-киприоты в одностороннем порядке объявили о создании ТРСК. Турция — единственная страна, которая признала ТРСК. Последний раунд переговоров между общинами прошел в 2017 году и закончился без результата.

В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил ТРСК и пообещал «добиться справедливости» для турок-киприотов. Никосия и Афины назвали визит турецкого президента провокацией.

Подробнее о визите — в материале “Ъ” «Турецкий президент против двух в одном».