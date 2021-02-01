Экспорт дал таможне лишь четверть сборов

Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, в 2020 году составила 4,75 трлн руб., сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС). Это на 17% ниже показателя 2019 года в 5,73 трлн руб. Изначально установленное законом о бюджете-2020 плановое задание для таможни в итоге выполнено на 87%.

В сообщении ФТС интересна не столько общая сумма сборов, сколько соотношение поступлений от экспорта и импорта, которое в 2020 году заметно изменилось. Сумма платежей от импорта составила 3,44 трлн руб., а от экспорта — всего 1,15 трлн руб. Таким образом, в минувшем году доля импортных платежей (ввозные НДС, акцизы и пошлины) составила 72,5%, а доля экспортных платежей (вывозные пошлины) — всего 24,2%. (Поясним, что суммарно доли импорта и экспорта несколько меньше 100%, поскольку у ФТС есть еще «иные платежи» — в частности, сборы за оформление поставок). Для сравнения, в 2014 году при средних почти $100 за баррель соотношение было прямо противоположным: на экспорт приходилось две трети таможенных поступлений, на импорт — около трети.

Причин таких изменений несколько. Это как резкое падение цен на нефть (основу российского экспорта), так и сокращение физических объемов ее вывоза. Кроме того, заметную роль сыграл и налоговый маневр в «нефтянке», поэтапно снижающий таможенные поступления. Речь, напомним, идет о продолжавшемся несколько лет повышении ставок НДПИ (этот внутренний налог администрирует налоговая служба) в обмен на снижение таможенных пошлин на вывозимую нефть.

Напомним, что в минувшем году мировой рынок испытал обвал нефтяных цен: в марте прежнее соглашение ОПЕК+ развалилось, и в апреле средняя цена барреля Urals, от которой напрямую зависит размер экспортной пошлины, упала до $18,2. С заключением нового соглашения цены несколько восстановились, и средняя стоимость российской нефти в 2020 году составила $41,7 за баррель, но это все равно более чем на треть ниже уровня 2019 года в $63,6 за баррель. Что же касается физических объемов нефтяного экспорта, то, по данным агентства Argus, в прошлом году он опустился до минимума с 2004 года (речь идет о поставках в дальнее зарубежье трубопроводным транспортом — 195,4 млн тонн). Причины — сделка ОПЕК+ и снижение спроса на сырье на фоне пандемии.

Вадим Вислогузов