ФТС подтвердила возбуждение уголовного дела по факту уклонения от пошлин H&M

Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила информацию о взыскании с российского подразделения H&M 3 млрд руб. в 2019 году. По факту уклонения от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 194 УК РФ). Максимальная санкция по статье — до пяти лет лишения свободы.

«ФТС подтверждает, что в 2019 году Центральным таможенным управлением проведена выездная таможенная проверка ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд руб.»,— говорится в сообщении ФТС (цитата по ТАСС).

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней. По ч. 2 ст. 194 УК РФ предусматривается штраф до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или дохода за период двух-трех лет. Также по этой статье могут приговорить к принудительным работам до пяти лет или к лишению свободы на тот же срок.

Ранее об уголовном деле сообщило Bloomberg. По информации агентства, подразделение H&M в 2019 году выплатило 3,1 млрд руб. на покрытие несоответствия, которое было выявлено в ходе аудиторской проверки. По информации собеседника агентства, дело может привести к тюремным срокам для топ-менеджеров или к штрафу для H&M в двукратном размере от суммы несоответствия. Bloomberg утверждает, что российское подразделение H&M обвиняют в том, что оно не включило в таможенную стоимость товаров лицензионные платежи для шведской материнской компании в 2016–2019 годах.