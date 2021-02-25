Протестующим утвердили наказания

Верховный суд Татарстана оставил без изменения судебные решения о наказании участников протестных акций в поддержку Алексея Навального. После митингов и шествий 23 и 31 января в Казани и других городах республики задержали более 600 человек — они получили штрафы и аресты. Вчера суд рассмотрел жалобы 20 активистов, в том числе координатора штаба Алексея Навального в Казани, которого судили за призывы к участию в акции. Его защита готовит новую жалобу — в Европейский суд по правам человека.



Вчера Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова на арест за призывы к участию в протестной акции. Жалоба активиста была отклонена, сообщил „Ъ“ юрист «Апологии протеста» Данил Нургалеев — защитник господина Емельянова.

Напомним, акции в поддержку Алексея Навального прошли в Казани, как и во многих других российских городах, 23 и 31 января. В Казани тогда задержали и подвергли штрафам и арестам более 600 человек. Больше задержаний было только в Москве и Санкт-Петербурге. Также несколько человек были задержаны и наказаны в других городах Татарстана, в том числе в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске.

Олег Емельянов был задержан полицией 23 января, когда он шел на протестную акцию, сообщил „Ъ“ господин Нургалеев. В полиции на активиста составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Полицейские заявили, что именно он организовал несанкционированное публичное мероприятие, поскольку на странице казанского штаба Алексея Навального указан его координатор. При этом штаб распространял призывы участвовать в акции через соцсеть «Вконтакте», мессенджер Telegram и видеоблог на Youtube, а уведомление в исполком Казани не подавал. Вахитовский райсуд Казани признал претензии полиции обоснованными и арестовал господина Емельянова на 10 суток. В итоге молодой человек не смог принять участие не только в акции 23 января, но и 31 января (после выхода из спецприемника на Олега Емельянова завели уголовное дело за уклонение от армии).

В апелляционной жалобе Данил Нургалеев отметил, что суд первой инстанции не учел, что «публичное мероприятие имело „стихийный характер“» (акции в городах России проводились в связи с арестом Алексея Навального по делу «Ив Роше»). То есть это была «немедленная реакция на политическое событие» и, согласно практике Европейского суда по правам человека, в данном случае подобные мирные мероприятия являются «элементом свободы собраний». Также защита указала, что Олег Емельянов «не размещал призывов к участию» в акции, хотя не отрицает, что намеревался принять в ней участие. В жалобе говорится, что суд первой инстанции не опросил свидетелей по делу, указывается, что не было необходимости держать активиста в отделе полиции.

Тем не менее Верховный суд Татарстана посчитал арест, который Олег Емельянов уже отбыл, законным. Данил Нургалеев сообщил, что после этого решения будет подготовлена жалоба в ЕСПЧ.

Верховный суд вчера рассмотрел апелляционные жалобы еще более двух десятков активистов, которые были наказаны за участие в протестных акциях в январе. В некоторых случаях дела были отложены, однако большинству участников акций наказания были утверждены. В том числе суд отклонил жалобу председателя татарстанского отделения профсоюза «Альянса учителей» Раушана Валиуллина. Ранее он был оштрафован по решению городского суда на 10 тыс. руб. за акцию в Набережных Челнах

Кирилл Антонов