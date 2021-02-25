Америка обессилела

Консалтинговая компания Brand Finance выпустила новую версию рейтинга стран мира по уровню их «мягкой силы». Первое место в нем заняла Германия, которая в год, прошедший под знаком пандемии, продемонстрировала стабильность и умение контролировать ситуацию. А вот США, в предыдущем рейтинге опережавшие всех конкурентов, на этот раз оказались на шестой строчке. А все потому, что во всем мире не оказалось страны, хуже противодействовавшей пандемии COVID-19.

2020 год стал годом потрясений и небывалых ограничительных мер по всему миру, столкнувшемуся с новой для себя угрозой. И то, как правительства стран справлялись с пандемией COVID-19, стало едва ли не основным критерием оценки их могущества и силы. Именно поэтому самой влиятельной страной мира по версии Brand Finance по итогам 2020 года была признана Германия. А главным неудачником Индекса «мягкой силы» в минувшем году стали США, как страна, показавшая полную неспособность бороться с коронавирусом.

Сотрудники Brand Finance опросили 55 тыс. человек более чем из сотни стран, чтобы выяснить, как они оценивают влияние того или иного государства на другие. В опросе приняли участие как рядовые граждане, так и специалисты — бизнес-лидеры, аналитики рынков, политики, академики, журналисты, а также представители исследовательских центров и НКО. Под «мягкой силой» авторы индекса понимают «способность нации влиять на предпочтения и поведение различных лиц на международной арене (государств, корпораций, общества и т. д.) через привлекательность и уговоры, а не применение силы». Сам же индекс оценивает известность и узнаваемость нации, влияние, репутацию, а также семь ключевых элементов силы — бизнес и торговля, порядок, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука и, наконец, люди и ценности. Кроме того, в этом году к ним был добавлен еще один показатель — как страна справлялась с пандемией COVID-19.

В прошлом году Германия заняла в индексе от Brand Finance второе место, уступив США более пяти баллов. За этот год общая оценка Германии практически не изменилась, она выросла всего на 0,3 балла — до 62,2. Но этого оказалось достаточно, чтобы в этом году не только обойти США, но и оторваться от Японии, которую Германия в прошлом рейтинге опережала всего на 0,1 балла. Теперь между ними 1,6 балла.

И все это благодаря политике Ангелы Меркель, которой удается сохранять хладнокровие в любой ситуации.

«Ангела Меркель командует страной и континентом с 2005 года, и, несмотря на неоднозначные мнения о ее руководстве в ее родной стране, широкая мировая общественность приветствует ее как самого уважаемого лидера в мире. Ее длительное пребывание у руля… обеспечило Германию силой и стабильностью на фоне непредсказуемых и неустойчивых партнеров, особенно перед лицом потрясений, поскольку угроза распада единого европейского рынка возрастает после выхода Великобритании из ЕС»,— отмечают авторы доклада.

По 9 из 11 показателей Германия вошла в топ-5 рейтинга, а помощь германского правительства в разработке вакцины BioNTech-Pfizer, которая быстрее всех прошла путь от лабораторных исследований до выхода на рынок, была особо отмечена респондентами: показатель «наука и образование» Германии вырос сразу на 0,8 балла по сравнению с прошлым годом — самый стремительный рост среди всех участников индекса.

Ничем похожим похвастаться США не могут. Наоборот, то, как администрация Дональда Трампа реагировала на новую болезнь, и то, как американская система здравоохранения справляется с нагрузкой во время пандемии, заставило респондентов усомниться в могуществе страны.

За борьбу с COVID-19 США получили от респондентов 1,2 балла — это 105-е место и худший показатель в индексе.

При этом вклад США в науку и образование респонденты оценили в 7 баллов, что на 0,5 балла больше, чем годом ранее. Как отмечают авторы доклада, скорее всего, это связано с тем, что в какой-то момент трамповскую антинаучную риторику остановил доктор Энтони Фаучи, назначенный ответственным за урегулирование ситуации вокруг COVID-19 в стране, а Pfizer удалось быстро вывести на рынок свою вакцину. «Это свидетельствует о стойкости репутации Соединенных Штатов как экспертов и лидеров в области науки и техники, вне зависимости от того, кто занимает Белый дом»,— говорится в докладе. Тем не менее общий рейтинг «мягкой силы» США рухнул на 11,2 балла — до 55,9 балла. Теперь страна занимает всего лишь шестую строчку рейтинга.

В топ-5 индекса помимо вышеупомянутых Германии и Японии в этом году также вошли Великобритания (57,9 балла), Канада (57,2) и Швейцария (56,3). Самый впечатляющий рост оценки «мягкой силы» в 2020 году продемонстрировала Новая Зеландия — на 5,9 балла, до 49,5. С этим показателем она занимает теперь 16-е место в рейтинге, поднявшись сразу на шесть позиций. И вновь решающим фактором в оценке респондентов стало то, как страна справляется с пандемией COVID-19. А Новая Зеландия, по мнению специалистов и простых граждан, делает это лучше всех в мире.

А вот Россия и Китай утратили свои позиции в Индексе «мягкой силы». Показатель Китая упал на 4,4 балла, что не удивительно, учитывая, откуда началась пандемия, унесшая жизни вот уже 2,4 млн человек. Подпортили рейтинг Китая и его отношения с Тайванем, а также многочисленные сообщения о притеснениях коренного населения в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В итоге КНР опустилась с пятой на восьмую строчку индекса, получив в этом году 54,3 балла.

Что же касается России, то падению ее рейтинга поспособствовало ухудшение отношений чуть ли не со всеми западными странами.

Да и за борьбу с пандемией российские власти получили от респондентов довольно скромные четыре балла — и это несмотря на первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. В результате России не удалось удержаться в топ-10 индекса: она опустилась с 10-й на 13-ю строчку, а в ее активе теперь 50,5 балла.

Кирилл Сарханянц