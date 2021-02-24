В России появится сервис для хранения электронных чеков

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разработает специальный сервис для хранения электронных чеков. Как сообщило ведомство, это позволит гражданам иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

«Электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (неперсонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России "Проверка чеков", которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище»,— говорится в сообщении.

При этом покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию. Эта версия поступит в информационную систему ФНС России без указания номера телефона или адреса электронной почты.

О разработке нового сервиса — в материале “Ъ FM” «ФНС сохранит чеки от покупок».