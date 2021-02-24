ФНС сохранит чеки от покупок

Налоговики покажут россиянам все их покупки в личном кабинете на сайте ФНС. Собеседники “Ъ FM” считают это первым шагом к тотальному контролю за расходами граждан. В специальном сервисе от ФНС можно будет хранить все чеки от покупок, оплаченных банковской картой. Налоговики рассчитывают, что это упростит возврат товаров и гарантийное обслуживание. Также россияне смогут оформлять налоговые вычеты без сбора бумажных документов — достаточно будет указать счет для перечисления денег.

Глава ФНС Даниил Егоров ранее говорил, что система может заработать уже с марта. 24 февраля стала доступна ее тестовая версия. В обмен на удобство для обычных граждан налоговики получат массив информации, который со временем позволит им контролировать расходы россиян, отмечает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Налоговики получают огромный объем информации, с помощью которого можно вести разнообразную аналитическую работу — от контроля за бизнесом до контроля за гражданами, например, сопоставляя доходы граждан и их расходы. Другой вопрос, как эта информация будет использоваться, на пользу или нет.

В прошлом году, когда зашла речь о том, какие отрасли у нас являются пострадавшими, то удивительным образом не стали использовать данные онлайн-касс, где реально видно падение выручки, а почему-то использовали код вида деятельности, который организация могла установить 20 лет назад и не обращать на него внимания.

В то же время можно говорить, что взгляд устремлен в сторону контроля за расходами, хотя он был достаточно давно отменен. Все-таки у нас ставка НДФЛ стала формально-юридически прогрессивной, и эффективный контроль за уплатой может быть только при контроле за расходами».

В 2019 году в Минэкономразвития заявляли, что рассматривают идею ввести контроль за расходами физических лиц. В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказывал, что цифровизация «позволит усилить контроль за денежными потоками и повысить собираемость налогов».

Реально ли это? Гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова рассказала “Ъ FM”, что главная проблема в отслеживании покупок за наличные.

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«Главная проблема — в знаниях, потому что те, у кого-то есть недекларированные доходы, начнут изымать наличные и совершать покупки за наличные, таким образом скрывая свои расходы.

Чек обезличенный, пока еще не придумали, каким образом догадываться о том, от кого пришли в деньги в кассу.

Но если захочется, наверное, можно достичь максимального приближения, применив весь набор технических средств, чтобы сопоставлять местонахождение лица со временем совершения покупки. Во многих магазинах проводятся эксперименты с камерами видеонаблюдения, распознаванием лиц на кассах, но это некоторое приближение. Совершенно все покупки отследить не получится», — считает Светлана Белова.

До пандемии самой популярной операцией с банковскими картами было снятие наличных из банкоматов. Но к концу прошлого года, согласно исследованию банка «Русский стандарт», россияне чаще пополняли свои карты, чем снимали с них деньги.

Сергей Гусев