В профильный комитет Госдумы внесли поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) и депутаты всех думских фракций внесли законопроект о наказании за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны в комитет Госдумы по госстроительству, сообщила одна из соавторов документа Ирина Яровая. Авторы законопроекта предлагают приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма. Таким образом, за оскорбление участников войны грозит до 5 млн руб. штрафа и до пяти лет лишения свободы.

«Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн руб. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и, соответственно, от 5 тыс. руб.»,— передает ТАСС сообщение госпожи Яровой.

Поправки также предусматривают ответственность за клевету и унижение ветеранов, сказал «Интерфаксу» другой соавтор поправок, первый зампред комитета по госстроительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). «В Уголовный кодекс отдельно идут две формулировки, два состава. В административный — клевета, публичное оскорбление, унижение, все в одном»,— сказал он.

Поправки, которые ужесточают ответственность за оскорбление ветеранов, были анонсированы «Единой Россией» вскоре после того, как политика Алексея Навального оштрафовали на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Причиной стал комментарий политика в соцсетях к видеоролику RT, в котором разные люди, в том числе господин Артеменко, выражали поддержку поправкам в Конституцию. Оппозиционер назвал участников ролика «предателями» и «продажными холуями». Суд постановил, что Игнат Артеменко не является предателем, так как не был осужден за государственную измену и шпионаж. Алексей Навальный и его защита настаивали на том, что слова о «предателях» были мнением и использовались вне связи с государственной изменой.

О законопроекте — в материале “Ъ FM” «О ветеранах позаботятся поправками».