О ветеранах позаботятся поправками

Оскорбление ветеранов подведут под уголовную статью. Депутаты Госдумы должны 24 февраля обсудить поправки к законопроекту об исторической памяти. Ко второму чтению вице-спикер Ирина Яровая с коллегами предложила приравнять клевету на участников Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма. За это может грозить до пяти лет лишения свободы. Депутаты признают, что к ужесточению законов их побудил процесс об оскорблении Алексеем Навальным ветерана Игната Артеменко. За это оппозиционера оштрафовали на 850 тыс. руб. Почему юристы называют новые поправки излишними? Об этом — Иван Корякин.

За «особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов» — это формулировка одного из авторов законопроекта Владимира Шаманова — депутаты хотят особо строго наказывать. Клевету на участников Великой Отечественной войны они намерены «отнести к одной из форм реабилитации нацизма», отметила Ирина Яровая, она тоже работала над поправками. Внести их в законопроект о защите исторической памяти — это уже инициатива самого президента, которая была предложена еще год назад в качестве поправки к Основному закону. «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» — такие слова решили вписать в Конституцию.

И так вышло, что о подвиге позаботились, а о ветеранах будто забыли. За унижение их чести и достоинства нет ответственности, что и «было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов», заявила Ирина Яровая. Ее коллега Сергей Боярский не скрывает, что поводом стал процесс о клевете с участием Алексея Навального: «Мы, можно сказать, даже опоздали с этим предложением, поскольку последний достаточно нашумевший судебный процесс выявил явный пробел в нашем законодательстве. Всем нам пришлось испытывать чувство стыда, когда мы на протяжении этих дней слышали хамство, дерзость в отношении 95-летнего ветерана войны, что является абсолютно недопустимым деянием».

Хотя совсем недавно, в конце декабря, парламент ужесточил законодательство о клевете. Например, за преступление, совершенное в интернете, теперь грозит до двух лет колонии, максимальный срок — пять лет. Дело об оскорблении ветерана Игната Артеменко на тот момент было возбуждено. Максимальный срок за реабилитацию нацизма — тоже пять лет.

Статьи будут дублировать друг друга, говорит управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «То, что предлагают депутаты, предполагает некие предельно возможные сроки заключения под стражу, правда, ограничивая это более тяжкими, более длительными сроками. Совершенно очевидно, как эти составы будут различаться — субъектом. Но, с моей точки зрения, ничего не мешало внести изменения в статью о клевете, предусмотрев спецсубъект, которым будет являться ветеран Отечественной войны».

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Нельзя сказать, что законодательство о клевете и оскорблении ветеранов ужесточают под Алексея Навального, ведь его уже осудили, причем по старой редакции статьи, которая не предусматривает лишение свободы. Но, возможно, все проще. Депутатам даже не пришлось ждать команды сверху, чтобы написать очередной законопроект, говорит директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Поскольку система поощряет подобные законопроекты, их появляется все больше и больше, при том что самой системе это даром не сдалось, и, скорее всего, никаких команд из Кремля на эту тему не было. Просто, как всегда, бюрократическое рвение и запал прогнуться перед начальством играют свою роль».

И без поправок об оскорблении участников Великой Отечественной войны законопроект о реабилитации нацизма, он же об исторической памяти, многие находят спорным. Научная полемика легко может быть приравнена к уголовному преступлению, опасаются историки. И для этого даже не придется оскорблять конкретного ветерана.

Алла Пугачева