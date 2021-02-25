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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Запреты получили укол вакцины

В УрФО продолжают снимать ограничения из-за COVID-19

Власти регионов Уральского федерального округа на фоне снижения заболеваемости COVID-19 продолжают постепенно снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. В ХМАО с 1 марта планируют разрешить работу концертных залов и кинотеатров при условии заполняемости помещений на 50%, к очному обучению возвращается Тюменский индустриальный университет. По прогнозам экспертов, причинами третьей волны заболеваемости COVID-19 могут стать формирование больших коллективов или изменение самого вируса.


В Свердловской области впервые с октября 2020 года зарегистрировано менее 200 инфицированных COVID-19 (по данным на 24 февраля). В ХМАО коронавирус за сутки диагностировали у 125 человек, на Ямале — у 45, в Тюменской области — у 89. Количество заболевших в регионе снижается уже несколько недель подряд. В правительстве Свердловской области отмечают, что фонд инфекционных госпиталей сократился на 66% от максимально задействованного объема коек — до 3,6 тыс. коек. В Ямало-Ненецком автономном округе с 20 февраля возобновили прием плановых пациентов в окружном СПИД-центре, в котором ранее был создан госпиталь для больных с COVID-19 на 120 коек.

В связи со снижением заболеваемости власти регионов УрФО продолжают смягчать коронавирусные ограничения. Так, в ЯНАО для въезда в Новый Уренгой отменили справки об отсутствии COVID-19 и разрешили проводить мероприятия в кафе и ресторанах с заполняемостью до 75% мест. В связи со стабилизацией ситуации с пандемией запрет на работу общепита в ночное время был снят в Тюменской области. К очному формату обучения возвращаются 15 свердловских вузов, с 1 марта в смешанном режиме начнет работать Тюменский индустриальный университет (ТИУ).

В ХМАО с 1 марта планируется возобновить работу концертных залов и кинотеатров при условии заполняемости зала не более чем на 50%. При этом решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой до конца марта решено было продлить ограничения на работу других досуговых заведений, детских развлекательных центров и кальянных. В Югре до 31 марта продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и граждан с пониженным иммунитетом.

Правительство Свердловской области рассматривает вопрос отмены самоизоляции для людей старше 65 лет: послабление коснется тех, кто уже переболел COVID-19 или поставил прививку от него. В данный момент власти региона рассчитывают снять основную часть коронавирусных ограничений к лету.

«Что касается всех остальных ограничений, они будут сниматься в зависимости от того, как будет идти общее снижение заболеваемости. Мы действительно рассчитываем на то, что к июню–июлю нам удастся снять основную часть ограничений, в том числе, возможно, и масочный режим»,— рассказал заместитель губернатора Павел Креков.



Большие надежды региональные власти возлагают на массовую вакцинацию. В Свердловской области уже более 127 тыс. человек привились первым компонентом вакцины, около 35 тыс. свердловчан завершили вакцинацию. В Екатеринбурге в ближайшее время откроют дополнительно два мобильных пункта вакцинации — в гипермаркете «Окей» и ТРЦ «Мега». Кроме того, свою работу продолжит мобильный пункт на базе ТЦ «Дирижабль», который был открыт 17 февраля. В вакцинации от коронавируса участвуют 13 больниц Екатеринбурга, в которых задействованы 40 прививочных кабинетов.

По прогнозам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, причинами третьей волны заболеваемости COVID-19 могут стать формирование больших коллективов или изменение самого вируса. «Чтобы состоялась третья волна, необходимо, чтобы что-то изменилось. Если вспомнить предыдущий подъем заболеваемости, он был связан с формированием большого количества коллективов — запуском больших коллективов в учебный процесс, когда между собой контактировали дети и педагоги. Для того чтобы состоялась третья волна, необходимо столь же кардинальное изменение взаимодействия людей, что, принципе, сейчас достаточно сложно, либо изменение самого вируса»,— сказал он на брифинге.

Ирина Пичурина, Михаил Мананников


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