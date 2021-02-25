Банкротство в позолоте

Арбитражный суд Краснодарского края признал сочинское ООО«СМС-Девелопмент» банкротом. В отношении компании введена процедура конкурсного производства на полгода. Общая сумма требований составляет порядка 168 млн руб. Ранее в отношении девелопера уже вводили процедуру наблюдения, но он обещал погасить требования кредиторов, исполнив госконтракт на реставрацию золотого покрытия купола Национального Капитолия в столице Республики Куба Гаване. Стоимость контракта составляла 642,4 млн руб. Однако условия мирового соглашения должник не выполнил. Эксперты полагают, что компания, получив такой крупный заказ, не смогла погасить долги из-за новых требований кредиторов.



Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО«СМС-Девелопмент», зарегистрированное в Сочи, несостоятельным. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Временным управляющим утверждена Ольга Иванова. Ранее в отношении девелопера уже вводили процедуру наблюдения, однако стройкомпании удалось заключить с кредиторами мировое соглашение, пообещав выплатить долги после завершения крупного госконтракта на сумму 642,4 млн руб. Речь идет о реставрации золотого покрытия на куполе Национального Капитолия в Гаване.

Однако, как рассказала “Ъ-Кубань” госпожа Иванова, условия мирового соглашения выполнены не были, тогда один из кредиторов вновь подал заявление о банкротстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, процедура наблюдения в отношении «СМС-Девелопмент» была введена в августе 2018 года по иску ООО«Базальт-1». Сумма исковых требований составила 6,5 млн руб. Среди кредиторов значились: АО «Главное управление обустройства вой­ск» (долг составил 67 млн руб.), ООО «Эталонстрой» (58,1 млн руб.), ПАО «Кубань-­кредит» (7,5 млн руб.) и др.

Повторную процедуру наблюдения в отношении ООО«СМС-Девелопмент» краевой Арбитражный суд ввел в марте 2020 года. С исковым заявлением обратилось новороссийское ООО«АК Строй». Сумма требований составила 2,8 млн руб. Согласно данным ЕФРСБ, общий объем включенных в реестр требований к должнику составляет уже 168,5 млн руб.

На вопрос о том, был ли выполнен госконтракт на ремонт гаванского Капитолия, Ольга Иванова не ответила: «Я еще не принимала документы, поэтому на этот вопрос ответить не могу».

Информация о получении контракта на реставрацию купола кубинского Капитолия подтверждается на сайте ООО«СМС-Девелопмент». 30 августа 2019 года агентство EFE сообщило о завершении реставрационных работ на объекте.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «СМС-Девелопмент» зарегистрировано в Сочи в 2012 году с уставным капиталом 1,2 млн руб. В 2019 году выручка предприятия составила 447 млн руб., чистая прибыль — 17,4 млн руб. Генеральным директором компании указан Анатолий Паршин, бенефициаром — Екатерина Паршина. Известно, что господин Паршин является экс-начальником ФГКУ «Северо-­кавказское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.

ООО«СМС-Девелопмент» выступало подрядчиком по ряду крупных проектов, в том числе по заказу Министерства обороны РФ, АО «Вертолеты России», Министерства финансов РФ и т. д. Компания имела лицензии МЧС и ФСБ на право осуществления работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

По оценке аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, с учетом того, что компания на протяжении более чем трех лет пыталась урегулировать претензии, финансовые требования могли существенно возрасти из-за невозможности полноценно осуществлять деятельность. «Даже на момент 2017 года кредиторская задолженность составляла 426,5 млн руб. Подача другим должником - ООО„АК Строй“ - заявления о признании общества несостоятельным и введение очередной процедуры наблюдения в марте 2020 года говорит о недостаточности средств для удовлетворения всех претензий», — отмечает аналитик.

По его словам, маловероятно, что «СМС-Девелопмент» предложат новый крупный контракт, который позволит обсуждать новое мировое соглашение. «Кредиторам стоит рассматривать возможность возмещения убытков в рамках конкурсного производства»,— считает эксперт.

Наталья Решетняк