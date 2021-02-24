Якутский шаман стал фигурантом дела о насилии к представителю власти

Следственный комитет России (СКР) возбудил против шамана Александра Габышева уголовное дело о применении насилия к представителю власти, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Ранее шаман объявил о новом походе из Якутска на Москву, после чего был отправлен в психдиспансер, .

«В Якутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении шамана Александра Габышева»,— сказал господин Прянишников «Интерфаксу». Он отметил, что речь идет о 27 января, когда домой к господину Габышева пришла полиция. Отметим, что после события господин Габышев сообщал «МБХ медиа», что после прибытия полиции двери в доме оказались взломаны, вещи в доме — раскиданы, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

Александр Габышев в марте 2019 года отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять Путина». В сентябре 2019 года его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и отправили обратно в Якутию. Осенью 2019 года против господина Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

Господин Габышев, признанный невменяемым, с мая по июль 2020 года находился в в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере (ЯРПНД). О своем новом походе, который должен был начаться в марте, шаман объявил 11 января. Он планировал доехать до Москвы на белом коне, встретившись перед этим со своими соратниками в Иркутске.

Подробнее — в материале “Ъ” «Шаману предстоит новый обряд».