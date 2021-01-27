Якутского шамана снова отправили в психдиспансер

Шаман Александр Габышев повторно помещен в психоневрологический диспансер Якутска. За ним приехала полиция. Также полиция заинтересовалась остальными соратниками шамана в других городах России.

О том, что за господином Габышевым приехала полиция, сообщили его соратники в социальных сетях. За ним приехали несколько сотрудников полиции и ОМОН, шамана посадили в машину скорой помощи и увезли. О том, что Александра Габышева задержали, сообщил и его соратник, журналист из Тюмени Виктор Егоров на своем YouTube-канале: «Шамана сегодня увезли в психоневрологический диспансер. Полиция. На автобусе. Меня пригласили 15 минут назад в четвертое отделение Тюмени. За меня не беспокойтесь, а вот за судьбой шамана следите внимательно. Мы его отстаивали и будем отстаивать»,— сказал господин Егоров.

Ранее, 11 января, Александр Габышев анонсировал новый поход, который должен был начаться в марте. Из Якутска Александр Габышев должен был стартовать на белом коне. Со своими соратниками он должен был встретиться в Иркутске.

Напомним, весной 2019 года Александр Габышев отправился пешком в Москву «изгонять Путина». В сентябре 2019 года его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и отправили обратно в Якутию. В мае 2020 года господин Габышев был помещен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД) со ссылкой на «переоценку личности». В июле шамана выписали из стационара ЯРПНД после ряда психологических экспертиз, а также судебных слушаний.

Подробнее — в материале “Ъ” «Шаману предстоит новый обряд».

Тимур Галин, Якутск