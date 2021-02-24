Хиллари Клинтон дебютирует в жанре триллера

Хиллари Клинтон пишет книгу, главной героиней которой станет госсекретарь США. И это не мемуары, а художественное произведение, политический триллер, который вполне может лечь в основу голливудского блокбастера. Сюжет такой: мир на грани уничтожения из-за серии террористических атак. Спасти планету и раскрыть смертельный заговор поручено госсекретарю США и ее команде. Роман называется State of Terror — это можно перевести как «Состояние ужаса» или «Государство террора». В продаже он появится в октябре.

Литературный критик Лев Оборин напоминает, что в жанре политического триллера себя когда-то пробовал и супруг бывшего госсекретаря США Билл Клинтон: «Это, вообще, такая почтенная западная традиция, что политик определенного ранга или другой важный человек должен написать книгу. Считается, что литературные амбиции — это показатель интеллектуальности и того, что человеку в принципе есть что сказать.

Кроме того, чем более узнаваемо будет имя автора книги, тем более вероятно, что ее купят, тем более что к Хиллари Клинтон многие демократически настроенные избиратели в Америке по-прежнему относятся хорошо. Но, вообще, этой семье не привыкать писать книги. Если я правильно помню, бывший лидер США Билл Клинтон тоже выпускал политический триллер под названием “Президент пропал” с острым сюжетом в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном, который работает в жанре триллера. Про эту книгу поговорили, когда она вышла, а потом благополучно о ней забыли, как чаще всего это и происходит».

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Книгу Хиллари Клинтон пишет в кооперации с канадской писательницей Луизой Пенни. Она называет ее любимой писательницей и дорогим другом. Луиза Пенни — автор серии романов о детективе из полиции Квебека, пятикратный лауреат литературной премии Агаты Кристи. Ее произведения в ярких обложках можно найти, например, на Ozon. Названия, характерные для романов этого жанра, — «Убийственно тихая жизнь», «Разные оттенки смерти», «Хороните своих мертвецов». Но российские критики мало знакомы с ее творчеством.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев не исключает, что в романе Клинтон будет фигурировать и Россия: «Хиллари Клинтон всегда была очень закрытым, сдержанным, высокомерным человеком. По сравнению с мужем, это просто небо и земля. Может быть, она хочет каким-то образом изменить сложившееся о ней мнение. Вторая версия — это чисто предположение — Хиллари Клинтон, как и многие демократы, очень много фантазировала на тему российского вмешательства. Версия о том, что это Путин посадил Трампа в Белый дом принадлежит ей и Обаме.

Может быть, она хочет таким образом укрепить свою точку зрения книгой, где она в виде триллера изложит тему вмешательства другой страны».

Хиллари Клинтон и раньше писала книги, но нехудожественные. Например, в 2017 году она опубликовала произведение «Что произошло?» о том, как она проиграла выборы Дональду Трампу.

Алла Пугачева