Молодая поэтесса произвела фурор

Стихи о смуте в США стали популярнее речи Джо Байдена — американские СМИ второй день подряд обсуждают выступление молодой поэтессы Аманды Горман на церемонии инаугурации. 22-летнюю чернокожую девушку журналисты The Times уже назвали самой популярной поэтессой Америки, а две ее книги оказались в списке бестселлеров в магазине Amazon. Такой успех девушке принесло ее выступление на церемонии инаугурации Джо Байдена. Там она прочитала свою поэму «Взбираясь на холм». Чем она так понравилось американцам? И оправдан ли успех? Разбирался Владислав Викторов.

«Затмила всех», «блестящее выступление», «лучшее описание происходящего в стране» — только так американские СМИ описывают выступление 22-летней Аманды Горман. Дочь учительницы начальных классов сочинять начала в раннем возрасте, пытаясь справиться с дефектами речи, а уже в 16 лет стала первым лауреатом премии «Молодой поэт» из Лос-Анджелеса.

В литературных кругах США она и до сих пор была известна. Ее произведения слушала, в том числе и Хиллари Клинтон.

Кроме того, девушка часто выступает на общественных форумах, поднимает темы расизма, феминизма или жестокости полиции.

Все это и легло в основу ее поэмы «Взбираясь на холм», которую Горман зачитала на инаугурации Джо Байдена. Написала она ее в ноябре после выборов президента, но самые яркие строчки появились в ночь после штурма Капитолия 6 января. “Ъ FM” выбрал и перевел отрывок из ее поэмы:

«Приходит день, и мы спрашиваем себя, Где найти свет в этой бесконечной тьме. Те потери, что мы несем, Море, которое нам нужно переплыть. Мы прошли у зверя под брюхом. Мы осознали, что с тишиной Не всегда приходит покой. А представления о справедливости Не всегда равны правосудию. И все же рассвет уже наступил, А мы и не заметили. Каким-то образом мы выстояли И увидели народ, который не сломлен, Но попросту еще незрел. Мы правопреемники страны и времени, Где худенькая черная девочка, Рожденная рабами и воспитанная матерью-одиночкой, Может мечтать о карьере президента, А затем читать одному из них стихи».

На инаугурации Аманда Горман, к слову, оказалась не случайно. Ее пригласила первая леди США Джилл Байден, которая обратила внимание на девушку еще в декабре, когда та участвовала в чтениях в Библиотеке Конгресса. И, как оказалось, не зря — поэма Горман произвела фурор. Цитаты из нее прямо во время прямой трансляции разлетались по соцсетям.

Само выступление поэтессы СМИ называли перформансом, поскольку девушка дублировала суть своей поэмы еще и жестами. Сама она была одета в ярко-желтое пальто и красный ободок от Prada, этот образ обошелся в $4 тыс. И по традиции накануне инаугурации Горман получила подарок от телеведущей Опры Уинфри — пару золотых сережек-колец с бриллиантами и кольцо с коралловой птичкой в золотой клетке.

Поэма Горман «Взбираясь на холм» резонировала с речью президента, отметил в эфире телеканала CNBC профессор социологии, публицист и радиоведущий Майкл Эрик Дайсон: «Как часто бывает, именно боль становится толчком к искусству. Ее боль — события в Капитолии 6 января. Это вдохновило ее на поэзию, а не на агрессию или злость.

Она взяла ручку и просто изложила, чем прекрасен ее народ, и то, как именно демократия становится тем, что придает нам сил.

Это очень похоже на то, о чем говорил президент. Его речь касалась любви, объединения и демократии, которой следует придерживаться».

Теперь Аманду Горман называют не иначе как самой популярной поэтессой Америки и самой молодой. Ее книги оказались в списке бестселлеров еще до официального выхода, который запланирован на сентябрь. Предзаказ сборника «Взбираясь на холм», например, обойдется в $20.

Но что насчет качества ее поэзии? По сути Горман зачитала патриотическую речь в форме белого стиха с простыми и понятными истинами. То, что нужно для такого мероприятия, отмечает литературный критик Лиза Новикова: «Вполне для этого подходящий пример — это стадионные поэты. Американская поэзия очень разнообразна. Простые, понятные и какие-то патриотические пафосные стихи лучше воспринимаются широкой аудитории, хотя кому-то они покажутся слишком официозными, а какая-то утонченная поэзия — для немногих, она скорее фигурирует в более закрытых кругах».

Очевидно, в литературной карьере Аманды Горман начинается новый этап — с кучей поклонников и списками собственных бестселлеров. Так что, видимо, полезно иногда напоминать людям о том, что рассвет рано или поздно все-таки наступит.

Ульяна Миненкова