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Павлу Крашенинникову пришлось объяснить депутатам думы Екатеринбурга, почему нельзя преследовать представителей ЛГБТ-сообщества и чем плоха идея Русской Республики

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«У нас желающих много, чтобы их замочить»

Какие желания дума Екатеринбурга высказала депутату Госдумы Павлу Крашенинникову

Встреча депутатов екатеринбургской городской думы с главой комитета Госдумы по законодательству Павлом Крашенинниковым, несмотря на тридцатиградусный мороз, прошла в жаркой дискуссии. Гость получил от местных депутатов предложение о создании Русской Республики, а Екатеринбург сделать городом федерального значения. Кроме того, ему пришлось выслушать недовольство ЛГБТ-пропагандой в СМИ и соцсетях. За тем, как на это реагировал господин Крашенинников, наблюдала корреспондент “Ъ-Урал” Анастасия Реутова.


Информационный час с депутатом Госдумы от Свердловской области Павлом Крашенинниковым прошел в среду, 24 февраля, перед очередным заседанием думы Екатеринбурга. Сначала он представил итоги работы комитета по законодательству, который возглавляет. В частности, он рассказал о внесении изменений в закон «Об ответственном обращении с животными», об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков и распространение никотиносодержащей продукции, а также о разработке законопроекта о «гаражной амнистии» и продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. «По данным Росреестра, с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года в Свердловской области правом на “дачную амнистию” воспользовались более 7,8 тыс. субъектов. Всего за 14 лет действия амнистии этим правом в стране воспользовались 14 млн граждан»,— подчеркнул господин Крашенинников.

После завершения его выступления слово взял депутат Александр Колесников, который предложил создать в России Русскую Республику со столицей в Екатеринбурге. По его словам, 22 из 85 субъектов РФ называются республиками, а «у русского народа нет своей республики, национальной автономии в составе России». «Почему не объединить 46 областей, три города федерального значения и эту несчастную Еврейскую автономную область и сделать Русскую Республику. Или мы должны оставаться аморфной массой и как национальность исчезнуть?» — заявил господин Колесников.

Павел Крашенинников отметил, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан. «У нас большое количество национальностей и народов. Нам надо извлекать из этого огромную пользу, повышать и защищать права всех людей, вне зависимости от национальности и места рождения. Мы — Россия, и мы изначально сильны в том, что живем вместе»,— подчеркнул депутат Госдумы.

Господина Колесникова ответ не удовлетворил, и он предложил сделать Екатеринбург городом федерального значения. Депутат пояснил, что это значительно увеличит финансирование столицы Урала. Однако Павел Крашенинников отверг и эту инициативу: «Есть много критериев, почему Москва и Санкт-Петербург стали городами федерального значения. Свердловская область очень хороший субъект РФ, и специально выделять Екатеринбург в отдельную историю я бы не стал. Мы можем сами выделиться с успехами в технологиях, культуре, промышленности».

Депутат Виктор Сомиков попросил рассмотреть возможность заморозки тарифов на электроэнергию и газ. По мнению господина Крашенинникова, этого делать не стоит, иначе «бизнес уйдет из этой сферы, и она превратится в то, что было в 1990-е годы». При этом он не исключил, что деньги по тарифам «идут не на развитие инфраструктуры».

Господин Крашенинников поддержал инициативу депутата Сергея Воронина о включении нормы по розыску граждан, которые уклоняются от призыва в армию. «В настоящем законе такой нормы нет. Муниципальные и региональные власти вынуждены договариваться с сотрудниками полиции о приводе таких людей в комиссариат»,— пожаловался господин Воронин. Возможно, в этот момент он подумал о своем коллеге Андрее Пирожкове, за которым в последнее время охотится военкомат.

Депутат Алексей Мещеряков воспользовался тем, что запретных тем на встрече с Павлом Крашенинниковым не было, и потребовал остановить распространение ЛГБТ-пропаганды через лидеров общественного мнения, средства массовой информации и социальные сети. По его словам, именно через эти источники происходит «агрессивное навязывание, в том числе среди несовершеннолетних». Павел Крашенинников согласился, что «с помощью технологий зараза расширяется быстрее», однако отметил, что в новой редакции Конституции РФ дано определение браку как союзу между мужчиной и женщиной.

«Мы не собираемся преследовать этих людей (представителей ЛГБТ-сообщества.— “Ъ-Урал”), как это было в советское время и в гитлеровской Германии. Их правовые возможности значительно уже,— отметил господин Крашенинников.— Если они навязывают информацию, то есть статья закона. Если считаете, что нужно добавлять или ужесточать ответственность, то давайте смотреть. У нас желающих много, чтобы их замочить».



В завершение встречи депутат Госдумы отметил, что несмотря на корректировку Конституции и федеральных законов, российское законодательство нуждается «в шлифовке». «Экстремизм, наркотики и коррупция всегда опережают действия государства. Мы всегда не успеваем за ними. Если мы не будем сопротивляться, то эти три заразы сожрут нас»,— добавил Павел Крашенинников.

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