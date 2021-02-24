Минтранс РФ и Росавиация согласовали техзадание на проект второго этапа реконструкции Большого Савино

Министерство транспорта РФ и Росавиация предварительно согласовали техническое задание на проект второго этапа реконструкции международного аэропорта «Пермь». Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс. Теперь ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» должно рассмотреть проект и передать его на утверждение в Главгосэкспертизу. Кроме того, в Минтранс и Аналитический центр при правительстве РФ была направлена заявка на включение проекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года, что позволит получить средства на реконструкцию пермского аэропорта из федерального бюджета.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса Большого Савино началась в апреле 2018 года и оценивается в 5,5 млрд руб. На первом этапе реконструкции были отремонтированы аванперрон, рулежная дорожка и перрон для стоянки трех самолетов. Второй этап должен был начаться в 2020 году. Он оценивается в 4,9 млрд руб. На эти средства планируется провести ремонт взлетно-посадочной полосы, остальных рулежных дорожек, светосигнального оборудования и ограждения для возможности приема без ограничения воздушных судов класса А321, А330, В777 и уменьшения времени подготовки самолетов к вылету и занятию ВПП, а также для выполнения в полном объеме требований транспортной авиационной безопасности. Реализация проекта позволит увеличить количество авианаправлений до 55, а пассажиропоток — до 3 млн человек в год.