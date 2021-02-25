Челябинская область погребена под снегом

В Челябинской области со вторника продолжается буран, который вызвал множество снежных заторов на дорогах и аварий на электросетях. Закрыты ряд трасс на юге региона, без света остались более 30 тыс. жителей в 26 муниципалитетах, в 12 из них введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС, ГИБДД, дорожных служб и энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия стихии. Руководство Челябинской области планирует разобраться, почему так много машин застряло на дорогах, где было закрыто движение.



В 12 муниципалитетах Челябинской области введен режим ЧС «в связи с неблагоприятными погодными условиями», которые привели к снежным заторам на дорогах и отключениям электричества. Со вторника в регионе сохраняется сильный ветер с порывами до 25 м/с, метели и аномально низкая температура: на юге области она упала ниже 30 градусов.

Региональное министерство дорожного хозяйства около полудня 23 февраля опубликовало срочное оповещение о резком ухудшении погоды — с просьбой к водителям «воздержаться от поездок». Через несколько часов ведомство объявило о закрытии ряда дорог регионального значения из-за усилившегося бурана и ухудшения видимости. К утру число перекрытых трасс составило почти два десятка. Тем не менее, в снежных заторах застряли несколько сотен автомобилей. По данным пресс-службы ГУ МЧС России, к 15:00 среды спасатели помогли почти 1,3 тыс. человек, застрявшим на дорогах. Сейчас 610 человек находятся в пунктах временного размещения (подготовлены 15 таких пунктов на 3 тыс. человек; работает также три подвижных пункта обогрева). Из снежных заторов эвакуировали 254 автомобиля — 210 легковых машин, 39 грузовиков и пять автобусов.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники ГИБДД «извлекли из снежного плена» 400 транспортных средств, в том числе шесть автобусов. В одном из них ехала детская хоккейная команда, застрявшая на трассе Южноуральск—Магниторгоск.

«У нас была напряженная ночь сегодня, в штабном режиме работали все структуры, все службы. В 16:00 было запрещено движение по большинству дорог на юге области, проводилось информирование населения. Тем не менее, много машин было на дорогах, и МЧС, дорожники, муниципальные службы активно работали и спасали людей. Еще отдельно предстоит разобраться, сделать выводы и работу над ошибками, почему все-таки такое количество машин оказалось у нас на дорогах. В моем понимании, после закрытия дорог мы активнее должны были работать по недопущению людей на трассы»,— заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба днем 24 февраля. В миндортрансе региона отмечают, что подобной ситуации в Челябинской области не было с 2014 года.

Дорожные службы продолжают расчищать трассы. На некоторых участках к моменту сдачи материала оставались заблокированными автомобили и спецтехника, водителей и пассажиров оттуда эвакуировали. Ограничение движения транспорта по региональным дорогам в 11 муниципалитетах продлено до 10:00 25 февраля. Это Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Октябрьский районы.

Кроме дорожного коллапса снежный ураган стал причиной многочисленных аварий на электросетях. Всего без света остались около 30 тыс. жителей почти 130 населенных пунктов в 26 муниципалитетах региона. По данным министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, на 16:00 электроснабжения не было в 110 населенных пунктах с населением почти 18 тыс. человек; там применяются резервные источники электроснабжения. В некоторых населенных пунктах из-за отключения света жители остались без тепла. Аварии устраняют 120 бригад — 378 человек и 133 единицы техники. По данным пресс-службы ОАО «МРСК Урала», в Челябинскую область прибыли 15 аварийно-восстановительных бригад: «специалисты будут работать в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу электроэнергии во все населенные пункты региона».

Пресс-служба правительства Челябинской области сообщает, что «зарегистрировано четыре случая обморожения у людей, доставленных в пункты временного размещения. Тяжелых травм у тех, кто там находится, нет. Также есть самостоятельные обращения в больницы области с обморожениями».

На момент сдачи материала режим ЧС действовал в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Каталинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком и Чесменском районах, а также Локомотивном городском округе. Кроме того, режим повышенной готовности объявлен в Кыштыме, Копейске и Пластовском районе.

Юлия Гарипова