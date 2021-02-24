ЦИК протестирует систему электронного голосования с 17 марта по 21 мая

Центризбирком (ЦИК) сегодня, 24 февраля, принял постановление, согласно которому с 17 марта по 21 мая 2021 года пройдет «общероссийская тренировка» избиркомов по использованию системы ГАС «Выборы» и программного комплекса для онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы. Само тестовое электронное голосование, согласно постановлению, будет проходить три дня: с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая.

В ходе заседания председатель ЦИКа Элла Памфилова пояснила, что технология электронного голосования будет доступна избирателям шести регионов, включая Москву. В столице для этих целей будет использоваться собственная цифровая платформа, а всем другим регионам, участвующим в электронном голосовании, как пояснила госпожа Памфилова, придется использовать платформу, которую разработал ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом». «Ваши платформы могут быть прекрасными для тех нужд, которые есть в регионах»,— обратилась глава ЦИКа к региональным избиркомам. Она также подчеркнула, что, хотя московским властям и дается шанс проводить думские выборы на своей платформе, само голосование должно проходить на принципах «единых правил». «Никакой ситуации "кто в лес, кто по дрова" не будет»,— заверила Элла Памфилова.

Ранее “Ъ” сообщал, что ЦИК и власти Москвы предлагают разные варианты проведения электронного голосования на выборах в Госдуму. Например, столичные власти считают, что при трехдневном голосовании электронное волеизъявление должно использоваться только в первые два дня, а избиратель, подавший заявление на онлайн-голосование, но не воспользовавшийся этой возможностью, в последний день выборов может проголосовать традиционным «бумажным» способом. В ЦИКе же полагают, что электронное голосование должно быть доступно все три дня, а избиратель, выбравший для себя электронную форму волеизъявления, уже не должен иметь возможности получить обычный бюллетень.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Избирателям хотят дать право переголосования».

Андрей Винокуров