На Дону женщинам топ-менеджерам платят на 30 тыс. рублей меньше, чем мужчинам

В Ростовской области средний объем зарплаты, которую предлагают мужчинам в сфере высшего менеджмента, составляет 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба HeadHunter. При этом женщинам в аналогичной сфере предлагается зарплата на 30 тыс. руб. меньше.

Как говорится в сообщении, в целом зарплатные ожидания женщин на 10 тыс. руб. ниже, чем у мужчин. Мужчины рассчитывают на заработную плату в 40 тыс. руб.

Отмечается, что ожидания по заработной плате в сфере «Добыча сырья» у женщин ниже на 45 тыс. руб. (80 тыс. руб. у мужчин против 35 тыс. руб. у женщин), а в сфере медицины и фармацевтики — на 20 тыс. руб. (50 тыс. руб. и 30 тыс. руб.).

«В Ростовской области нет ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже ожиданий женщин. При этом, есть профессиональные сферы, где мужчинам, предлагают доход меньше. Например, в области бухучета мужчин чаще приглашают на зарплату в 25 тыс. руб., а женщин — на 28 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева