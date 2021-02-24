В объекты дорожной и инженерной инфраструктуры в Башкирии вложат 9,87 млрд рублей

В Башкирии на строительство объектов дорожной и инженерной инфраструктуры с текущего по 2024 года в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Октябрьском направят 9,87 млрд руб., следует из постановления правительства республики от 20 февраля, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона. Документом вносятся изменения в государственную программу «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан», утвержденную постановлением правительства Башкирии от 31 декабря 2014 года.

Всего планируется ввести за это время 2,57 млн кв. м жилья, в том числе в текущем году — 97,4 тыс. кв. м, в 2022 году — 1 млн кв. м, в 2023 году — 1,09 млн кв. м и в 2024 году — 380,7 тыс. кв. м жилья.

Самые большие вложения ожидают Уфу. В развитие микрорайонов жилой застройки Ленинского, Демского и Кировского районов Уфы до 2023 года планируется вложить 8,07 млрд руб., в том числе на строительство канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до городских очистных сооружений будет направлено 4,08 млрд руб., канализационной насосной станции «Затон-Восточный» в Ленинском районе — 1,197 млрд руб., в техническое перевооружение КНС «Затон» — 153,87 млн руб., водовода в Кировском и Демском районах — 2,64 млрд руб. В этих микрорайонах в 2022 году будет введено 806,7 тыс. кв. м, в 2023 году — 821,9 тыс. кв. м жилья.

Строительство дорог для обеспечения транспортной инфраструктуры жилого микрорайона восточнее озера Кустаревское в Демском районе обойдется в общей сложности в 337,62 млн руб. До конца 2024 года там будет введено 232,5 тыс. кв. м жилья.

В строительство дорог в южной части района «Затон-Восточный» в Уфе вложат еще 516,28 млн руб. там введут в общей сложности 148,8 тыс. кв. м жилья.

В реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения при застройке жилого микрорайона в городе Октябрьском, где будет введено 153,9 тыс. кв. м жилья, планируется вложить в общей сложности 216,56 млн руб.

На реконструкцию дороги в микрорайоне Нефтекамска планируется потратить 280,62 млн руб., всего там построят 37,3 тыс. кв. м жилья.

В Стерлитамаке на строительство и реконструкцию дороги в микрорайоне Западного жилого района с введением 77,54 тыс. кв. м жилья потратят 73 млн руб. В строительство дорог в районе «Прибрежный» Стерлитамака вложат 255,27 млн руб. Там построят 165,4 тыс. кв. м жилья.

Самая маленькая сумма — 116,836 млн руб. — будет вложена в строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в Салавате, где будет введено 85,6 тыс. кв. м жилья.

Майя Иванова