В Каспийске около 30 человек обратились в больницу с отравлением

За два минувших дня в Центральную городскую больницу дагестанского Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, в том числе 26 детей, преимущественно дошкольного возраста. Об этом сообщил республиканский минздрав.

По данным ведомства, 19 пациентов из Каспийска были госпитализированы в стационар Махачкалы. На утро 24 февраля трое из них с легким течением заболевания были выписаны на амбулаторное долечивание, стационарное лечение продолжают 16 пациентов. Еще десять человек лечатся амбулаторно под наблюдением специалистов.

Состояние пациентов — легкой и средней степени тяжести, уточнили в минздраве, у них отмечается повышение температуры тела, тошнота, рвота, жидкий стул. Их здоровью ничто не угрожает.

В очаге возникновения инфекции организованы подворовые обходы с выявлением контактных лиц и наблюдением за ними. Источник инфекции устанавливают специалисты республиканского управления Роспотребнадзора.

Юлия Рыбина, Махачкала