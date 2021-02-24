«Спартак» объявил о возвращении Квинси Промеса

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» согласовал с московским «Спартаком» переход 29-летнего атакующего полузащитника Квинси Промеса. Сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн.

Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» ????



Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением ?? pic.twitter.com/OJlvHoMhJB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021

«Спасибо за все, Квинси Промес! Всего наилучшего в России!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

В ближайшее время игрок прилетит в Москву для прохождения медосмотра. Контракт с «Аяксом» был у Промеса до 30 июня 2024 года.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В его составе он выиграл чемпионат и Суперкубок России. За «Спартак» Промес провел 135 матчей, забив в них 66 голов. В 2018 году он перешел в испанскую «Севилью», а после — в «Аякс». О возможном возвращении игрока в Россию стало известно в начале февраля 2021 года.

О трансфере — в материале “Ъ”«Квинси Промес не убежал от Спартака».