Квинси Промес не убежал от «Спартака»

Самая громкая сделка в российском футболе в рамках нынешнего зимнего трансферного окна состоялась перед его закрытием. «Спартак» арендовал у «Аякса» голландца Квинси Промеса. Этот игрок был одним из лидеров московского клуба в середине прошлого десятилетия, дозревающим до выступлений в чемпионатах «большой пятерки». Правда, возвращается в «Спартак» Промес уже скорее в статусе темной лошадки. Закрепиться на элитном уровне у него не вышло, а расставанию с «Аяксом», кажется, во многом поспособствовали претензии к футболисту правоохранительных органов Нидерландов: его подозревают в поножовщине.

Целый ряд источников — как российских, так и зарубежных — сообщил о том, что «Спартак» и «Аякс» договорились о переходе в московский клуб на правах аренды 29-летнего игрока амстердамской команды Квинси Промеса. «Спорт-Экспресс» утверждает, что спартаковцы получат право выкупа игрока за $9 млн, а его годовая зарплата составит €3,5 млн, не считая бонусов. Transfermarkt оценивает стоимость Промеса в €15 млн. В ближайшее время он присоединится к «Спартаку» на сборах в Дубае.

Таким образом, спартаковцы, которым в январе удалось продать в «Фиорентину» нечасто попадавшего в основу Александра Кокорина, совершили вторую подряд очень заметную сделку. Повышенную громкость ей обеспечивает узнаваемость Квинси Промеса в России, особенно среди болельщиков «Спартака».

Дело в том, что речь идет о возвращении в этот клуб одного из наиболее ярких его футболистов прошлого десятилетия.

Впервые «Спартак» приобрел Квинси Промеса в 2014 году. Тогда он переходил в московскую команду из голландского «Твенте» в статусе подающего огромные надежды молодого футболиста, находящегося, как считалось, в поле зрения европейских грандов вроде «Ювентуса». «Спартак» заплатил за Промеса очень неплохую по тем временам компенсацию — €11,5 млн, и он полностью оправдал инвестиции. Быстрый игрок провел в «Спартаке» четыре полных сезона под руководством трех тренеров — Мурата Якина, Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры. Они использовали разные тактические схемы, но Промес легко встраивался в каждую — с тремя футболистами в линии нападения в качестве «вингера», с двумя форвардами, а его эффективность на протяжении этих четырех сезонов оставалась примерно на одном высоком уровне. За «Спартак» Квинси Промес провел в общей сложности 135 матчей, забив в них 66 голов — очень много, учитывая продуктивность в подыгрыше партнерам. А еще он заработал стопку индивидуальных призов, включая призы лучшему бомбардиру и просто лучшему игроку Российской премьер-лиги, а также золото чемпионата страны 2017 года. Вклад в тот спартаковский успех Промеса был довольно велик.

Спартаковский период его карьеры завершился как раз отъездом в чемпионат «большой пятерки». В 2018 году «Спартак» принял предложение о продаже Квинси Промеса от испанской «Севильи».

По данным большинства источников, спартаковцы получили за вроде бы готового покорять элитный футбольный эшелон Промеса €21 млн, то есть почти вдвое больше, чем потратили на его приобретение.

Между тем за прошедшие с тех пор два с половиной года статус футболиста изменился не в лучшую сторону. В «Севилье» Квинси Промес задержался лишь на сезон, по ходу которого не убедил ее менеджмент, что способен превратиться в по-настоящему важную фигуру, и испанский клуб предпочел продать его даже чуть дешевле, чем покупал, «Аяксу». Впрочем, и в этом клубе Промесу тоже не удалось войти в число лидеров. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 19 матчах из 20, проведенных амстердамцами в чемпионате страны, но в стартовом составе — только в десяти из них. На групповом этапе Лиги чемпионов выход с первых минут был всего один.

В центре внимания Квинси Промес в последнее время оказывался скорее благодаря не игре, а скандалам. Еще в 2018 году Промеса задерживала полиция после заявления супруги игрока о «физическом насилии» со стороны мужа. А в декабре информационным хитом в Голландии стала еще одна сложная история, связанная с ним. Выяснилось, что Квинси Промес проходит подозреваемым по делу о поножовщине, случившейся еще летом на семейной вечеринке. В качестве пострадавшего в нем фигурирует кто-то из родственников игрока. По мнению De Telegraaf, проблемы игрока с правоохранительными органами вошли в список причин, заставивших «Аякс» распрощаться с ним.

Алексей Доспехов