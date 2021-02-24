Приставы Татарстана за год взыскали 12 млрд рублей

По итогам прошлого года судебные приставы Татарстана взыскали 12 млрд руб. по исполнительным производствам. Об этом на итоговой коллегии управления ФССП по региону заявил его глава Анвар Закиров.

Он отметил, что в 50% случаев требования были исполнены частично, либо полностью. Этот показатель на 3% больше, чем годом ранее.

По словам чиновника, из 12 млрд руб. 320 млн удалось взыскать с должников по алиментам. «Это на 4 млн рублей больше, чем в 2019 году. Больше половины оставшихся должников оплачивают алименты в полном объеме или приступили к выплате задолженности», — добавил господин Закиров.

"Ъ-Казань"