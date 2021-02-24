Совбез ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой безопасности мира

Участники состоявшегося 23 февраля в онлайн-режиме заседания Совета Безопасности ООН отметили, что изменение климата является серьезнейшей угрозой безопасности мира, проблемой, которая не только наносит ущерб окружающей среде, но и подрывает политическую, экономическую и социальные системы.

Как заявил в своем выступлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, «наука говорит ясно: мы должны ограничить повышение глобальных температур полутора градусами к концу столетия. А наш долг еще более ясен: мы должны защитить людей и сообщества, которые страдают от изменения климата. Мы должны ускорить подготовку к нарастающим последствиям климатического кризиса во имя международного мира и безопасности». Господин Гутерриш напомнил о важности достижения целей парижских соглашений по климату и призвал «создать подлинно глобальную коалицию, цель которой — добиться к середине века нулевых выбросов парниковых газов».

Премьер-министр Великобритании, которая председательствует в Совбезе ООН и стала организатором заседания по этой проблеме, подчеркнул, что «нравится нам это или нет, но вопрос уже не "если", а "когда" вашей стране и вашим гражданам придется столкнуться с последствиями изменения климата для безопасности». Борис Джонсон призвал глав государств и правительств взять высокие обязательства по борьбе с изменением климата.

Самым ярким моментом заседания стало выступление всемирно известного натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо, приглашенного на это заседание британским премьером. Сэр Дэвид назвал изменение климата «самой страшной угрозой безопасности, которая когда-либо стояла перед современным человечеством». «Я не завидую той ответственности, которую возлагает эта ситуация на всех вас и на ваши правительства. Мы покинули стабильный и безопасный климатический период, который позволил зародиться нашей цивилизации. Назад пути нет. Что бы мы сейчас ни делали, уже слишком поздно для того, чтобы избежать изменения климата. И пострадают в первую очередь самые бедные и наиболее уязвимые — те, кто меньше всего защищен»,— сказал он. По мнению ученого, загрязнение океанов, ухудшение доступа к чистой воде и продуктам питания, разрушение жилья могут спровоцировать конфликт, подобный по масштабам Первой мировой войне.

Алена Миклашевская