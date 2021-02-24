Орловским обманутым дольщикам выплачено почти 500 млн рублей

Общая сумма выплат 351 обманутому орловскому дольщику по четырем многоквартирным домам составила 497,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Сейчас в региональном реестре проблемных объектов находятся 11 домов. Четыре застройщика — АО «АИЖК Орловской области», ООО «Регионстрой», ООО «Домстрой», ООО «Промжилстрой» — восьми домов признаны банкротами. Из них по четырем объектам АИЖК и «Регионстроя» дольщики и получили компенсации. Кроме того, по ходатайству «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» эти две компании лишились прав застройщика.

По данным пресс-службы, 238 человек, ожидавших квартиры в доме на Родзевича-Белевича, 5 в Орле, получили 370,4 млн руб. Второй и третий этапы этого проекта посчитаны отдельно. Еще 122,2 млн руб. выплачено жителям областного центра за квартиры на Панчука, 83. А три дольщика в деревне Образцово Орловского района получили 4,9 млн руб.

Александр Прытков