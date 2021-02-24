Апелляцию экс-спикера гордумы вновь отложили из-за неудовлетворительного состояния его здоровья

Краевой суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы Юрия Уткина на решение Ленинского суда Перми, который признал законным решение депутатов о лишении его полномочий спикера Пермской думы. Заявитель не смог присутствовать на заседании по состоянию здоровья, его представитель также отсутствовал. Представитель господина Уткина направил в суд письменное ходатайство о переносе рассмотрения жалобы. Он пояснил, что он и сам истец желают присутствовать на заседании лично и дать суду пояснения относительно доводов апелляционной жалобы, а также относительно поступивших на указанную жалобу возражений ответчиков.

Судебная коллегия сделала в городскую поликлинику №4 запрос о возможности Юрия Уткина принять участие в заседании. В медучреждении ответили, что в период временной нетрудоспособности бывший спикер думы участвовать в заседании не может.

В итоге суд счел причину неявки господина Уткина на заседание уважительной, удовлетворил ходатайство его представителя и объявил по делу перерыв до 1 марта.

Напомним, на пленарном заседании Пермской думы 27 октября 2020 года депутаты заявили о недоверии Юрию Уткину и приняли решение о лишении его полномочий спикера. Эту инициативу поддержали 32 из 34 участвовавших в заседании думцев. Исполняющим обязанности спикера был назначен первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин.

Юрий Уткин посчитал, что решение было принято с нарушениями законодательства и регламента думы, и обратился в Ленинский райсуд. Однако суд отказал бывшему председателю думы в удовлетворении требований. Тогда господин Уткин направил апелляцию в краевой суд. Она должна была быть рассмотрена 10 февраля. Однако рассмотрение дела было отложено в связи с болезнью истца и его представителя. Юрий Уткин в тот момент находился на лечении в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. Суд решил, что рассмотрение жалобы без участия истца лишает его права на судебную защиту и отложил заседание до 24 февраля.