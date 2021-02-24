Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в регионах Сибири

Сильный ветер и снег ожидаются ночью 24 февраля и днем 25 февраля в Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, сообщают в региональных управлениях МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Так, в Новосибирской области порывы ветра ночью будут до 24 м/с, днем — до 20 м/с, в Томской области — до 15-20 м/с, в Алтайском крае — до 25-27 м/с, в Республике Алтай — местами до 25 м/с.

Ведомства предупреждают о возможных чрезвычайных происшествиях связанных с авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, ДТП на дорогах и нарушениями в работе транспорта. Жителям не рекомендуют выходить на улицу во время сильных метелей. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковать машины на расстоянии от зданий.

Ранее сообщалось, что в Омской области из-за сильной метели закрыли движение пассажирских автобусов по федеральным автодорогам.

Екатерина Лукашевич