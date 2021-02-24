«Крепость» раскроет историю экономики

В прокат выходит фильм «Крепость» о бывшем министре финансов Алексее Кудрине. Документальная картина состоит из трех серий по 40 минут, их можно посмотреть в онлайн-кинотеатре START. Авторы уверяют, что зритель сможет понять, как создавалась современная российская экономика и какую роль в этом сыграл Алексей Кудрин, ныне возглавляющий Счетную палату. Что говорят о проекте сторонники бывшего министра? Тему продолжит Иван Якунин.

В главных ролях Герман Греф, Михаил Мишустин, Анатолий Чубайс — так выглядит описание фильма «Крепость» на «КиноПоиске». Формально картина рассказывает о становлении российской экономики, ее подзаголовок гласит: история российского кризиса. Но иначе как «фильм о Кудрине» ее не называют. Во-первых, генеральный продюсер Алексей Боков называет себя другом главы Счетной палаты. Во-вторых, авторы не скрывают, что в основу легла книга Евгении Письменной «Система Кудрина» о либеральных реформах, дефолте и кризисе. Более того, журналисты напоминают, что недавно у Кудрина был юбилей, и фильм — это нечто вроде подарка.

Вероятно поэтому, как и во многих биографических картинах, в «Крепости» нет альтернативного взгляда на работу чиновника, говорит Сергей Сторчак, который работал заместителем Кудрина в Минфине: «Если объективно говорить, не хватало сильных оппонентов. Мы же знаем, что не все позицию Алексея Леонидовича разделяли. Были люди, которые считали, что нужно более экспансивную финансовую политику проводить с точки зрения накачки бюджета, больше тратить и за счет этого стимулировать экономический рост. На мой вкус, чуть-чуть этого не хватило, знаете, как в любом блюде — перца немного надо было добавить».

Впрочем, среди героев фильма есть и бывший президент Дмитрий Медведев. Он в интервью хвалил Кудрина за работу в правительстве, рассказал, что созданный им Стабилизационный фонд очень пригодился во время кризиса 2008 года. Он также заявил, что расходы на удержание курса рубля позволили избежать драматического сценария. Все это звучит парадоксально для тех, кто помнит скандальный диалог Медведева и Кудрина в 2011 году. Тогда президент перед камерами призвал министра финансов подать в отставку.

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности: Вот Леонид Алексеевич Кудрин, который здесь присутствует, сообщил радостную весть о том, что он не планирует работать в новом правительстве, и о том, что у него есть практические серьезные расхождения с действующим президентом. Такого рода заявления, сделанные в Соединенных Штатах Америки, выглядят неприлично и не могут быть ничем оправданы. Дисциплину и субординацию в правительстве никто не отменял. Если, Алексей Леонидович, вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у вас есть только один выход. И вы знаете, какой.

В итоге Кудрин покинул правительство, выступил на проспекте Сахарова перед протестующими, основал Комитет гражданских инициатив, а три года назад получил предложение возглавить Счетную палату. Многие, впрочем, ждали его на посту премьер-министра, но сам Кудрин заявил, что ему таких предложений не поступало.

Бывшего министра финансов часто спрашивают о том, готов ли он вернуться в правительство. Тот обычно отвечает, что ему интересно заниматься реформами, а не поддержанием системы. Новый фильм — лишь еще одно напоминание, что к масштабным задачам Кудрин готов, полагает председатель совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов: «Факт выхода подобного фильма в первую очередь, на мой взгляд, говорит о том, что господин Кудрин — это не списанная фигура. Возможно, через какое-то время у него будет другое назначение. А то, что это вызовет определенную ревность коллег в его, что называется, социальной страте, тех, которые с ним так или иначе конкурируют, тоже, в общем-то, естественно».

Сам же Алексей Кудрин на презентации заявил, что это фильм «прежде всего, о том, что кризисы случаются, и они всегда случаются неожиданно, и поэтому надо к ним заранее готовиться». Возможно, именно за этот подход его признавали лучшим министром финансов мира. И совершенно неудивительна в этом контексте фраза зампреда правления Сбербанка Беллы Златкис, прозвучавшая в фильме: «Хотя бы половину таких, как Кудрин и Греф, в правительстве — жили бы в другой стране».